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Киноафиша Новости Хизер Грэм завидует подруге в трейлере комедии «Самое. Лучшее. Рождество»

Хизер Грэм завидует подруге в трейлере комедии «Самое. Лучшее. Рождество»

26 октября 2023 11:12
Хизер Грэм завидует подруге в трейлере комедии «Самое. Лучшее. Рождество»

В праздничной комедии Netflix главная героиня пытается доказать, что жизнь ее знакомой — фальшивка.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер праздничной семейной комедии «Самое. Лучшее. Рождество». Главные роли в картине сыграли Хизер Грэм («Ночи в стиле буги») и Брэнди Норвуд («Королевы»), а их экранных мужей воплотили Джейсон Биггз («Американский пирог») и Мэтт Седеньо («Отчаянные домохозяйки»).

В центре сюжета — две давние подруги по колледжу в лице успешной и обонятельной Джеки (Норвуд) и более приземленной Шарлотты (Грэм). Они не виделись уже много лет, однако из года в год первая делает для всех знакомых праздничную рассылку, где рассказывает о своей счастливой жизни. Шарлотту все это искренне раздражает, потому что ее жизнь сложилась иначе — несмотря на внешний достаток, ее будни не похожи на сказку. По иронии судьбы, незадолго до празднования Рождества она оказывается на заснеженном пороге дома Джеки. Шорлатта решает воспользоваться удобным моментом, чтобы доказать, что на самом деле жизнь ее подруги — это фальшивая ширма. Пытаясь доказать свою правоту, Шарлотта чуть было не портит всем праздник. Вскоре женщина задается вопросом, не допустила ли она ошибку.

Режиссером выступила Мэри Ламберт («Замок к Рождеству», «Шаг вперед: Прилив»), а сценарий на основе идем Тодда Кальги Галликано написал номинант на премию «Оскар» Чарльз Шайер («Рядовой Бенджамин»).

«Самое. Лучшее. Рождество» выйдет на стриминге 16 ноября.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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