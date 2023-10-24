Сериал «Благие знамения» будет продлен на третий сезон

При этом проект покидает один из шоураннеров.

Как передает Deadline со ссылкой на свои источники, популярный фэнтезийный сериал Нила Геймана «Благие знамения» с Майклом Шином и Дэвидом Теннантом вскоре официально получит продление на третий сезон от Amazon и BBC. Ожидается, что это также будет заключительный сезон шоу.

Вместе с тем стало известно, что в работе над предстоящими сериями не будет принимать участие Дуглас Маккиннон, выступивший исполнительным продюсером, режиссером и одним из шоураннеров первых двух сезонов. Маккиннон лично объявил о своем уходе из «Благих знамений» в одной из соцсетей. В ответ на один из комментариев он написал:

«Я больше не вовлечен в создание этого шоу».

Фанаты тут же обратились за разъяснениями к Гейману, который является автором, исполнительным продюсером и шоураннером «Благих знамений». Он ответил:

«Дуглас переключился на другие проекты».

Напомним, второй сезон сериала вышел в августе, снискав успех на стрим-сервисе Amazon Prime Video. В том же месяце Гейман по поводу потенциального третьего сезона сказал:

«Он запланирован и намечен. Если бы не забастовка сценаристов, я бы сейчас работал над сценарием».

Вместе с тем Гейман заявил, что четвертого сезона точно не будет.