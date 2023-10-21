Поклонникам «Очень странных дел» пригодится: 8 ностальгических хорроров 80-х

Братья Сэм и Майкл перебираются вместе с родителями в Калифорнию, где их жизнь переворачивается с ног на голову. Под покровом ночи они сталкиваются с молодежной бандой, представители которой питают любовь к человеческой крови.

1980-е — золотое время для американского хоррора. В частности, именно тогда состоялся ренессанс вампирского кино, как казалось, изжившего себя. Режиссеры наперебой стали отказываться от замков и аристократов с клыками. Отныне местом действия выступают современные мегаполисы, лишенные какого-либо готического антуража. «Пропащие ребята» Джоэла Шумахера о схватке тинейджеров с группировкой вампиров-неформалов — ярчайший представитель жанра, стоящий в одном ряду с фильмами «Ночь страха» и «Почти стемнело».

Кадр из фильма «Пропащие ребята»

Однажды в летнем лагере «Хрустальное озеро» произошла страшная трагедия, вследствие которой заведение закрылось. Какое-то время территория пустовала, а события тех дней породили множество страшилок, передававшихся из уст в уста. Спустя годы восстановленный лагерь вновь готовится открыть свои двери для детишек. За неделю до начала смены сюда приезжают вожатые, чтобы все как следует подготовить. Вскоре молодые люди начинают гибнуть один за другим.

«Пятница 13-е» — классический слэшер, популяризировавший данный субжанр и положивший старт продолжительной хоррор-франшизе. В первой части еще нет Джейсона Вурхиза, зато есть брутальные убийства, поставленные выдающимся мастером по спецэффектам Томом Савини, а также целый ворох клише, которые станут нещадно эксплуатироваться другими кинематографистами целое десятилетие.

Кадр из фильма «Пятница 13-е»

Токсичный мститель (1984)

В городке Тромавиль проживает слабак Мелвин Джанко, над которым потешаются хулиганы. Очередная стычка приводит к тому, что неудачника вышвыривают из окна. Угодив в бочку с токсичными отходами, Мелвин превращается в двухметрового монстра, обладающего нечеловеческой силой.

«Токсичный мститель» — главный хит независимой студии Troma, славящейся своими безумными хоррор-комедиями. Как и всегда, Майкл Херц и Ллойд Кауфман обильно разбавляют кровавые сцены юмором на грани фола, предлагая безбашенный киноаттракцион с самым нелепым супергероем в истории кино.

Кадр из фильма «Токсичный мститель»

Антарктида, разгар зимы. Американские полярники оказываются отрезаны от внешнего мира бураном и ввиду непогоды не могут покинуть заснеженную территорию. Однажды узники укрывают у себя ездовую собаку, сбежавшую из расположенной неподалеку норвежской станции. Им и в голову не может прийти, что внутри миловидного питомца поселилось что-то зловещее.

Джон Карпентер — выдающийся хоррормейкер, пик творческой деятельности которого пришелся как раз на 80-е. Будучи поклонником оригинального «Нечто» Говарда Хоукса, он с воодушевлением взялся за производство ремейка. Предполагалось, что научно-фантастический ужастик выстрелит на волне успеха «Чужого» Ридли Скотта, вернувшего моду на иноземных монстров. Однако камерный хоррор Карпентера ждал коммерческий провал, подкрепленный разгромной критикой. К концу десятилетия «Нечто» было реабилитировано благодаря VHS и телевидению. Сегодня произведение Карпентера с новаторскими эффектами и леденящей душу атмосферой заслуженно именуется классикой.

Кадр из фильма «Нечто»

Арни Каннингэм — непутевый подросток, который с трудом находит общий язык со сверстниками. Как и многие старшеклассники, он мечтает о собственном автомобиле. Как-то раз ему на глаза попадается подержанный ретроседан кроваво-красного цвета. Несмотря на удручающее состояние машины, Арни ее приобретает. Сутки напролет молодой человек торчит в мастерской, реставрируя «Кристину» и не замечая, что полюбившееся ему старенькое авто проклято.

И вновь Карпентер. После «Нечто» режиссер адаптировал книгу Стивена Кинга «Кристина», только что появившуюся на прилавках. По мнению Короля ужасов, кинофильм Джона Карпентера — чертовски удачная экранизация. Впрочем, подростковой драме 50-х «Бунтарь без причины» киноверсия «Кристины» обязана не меньше, чем своему литературному первоисточнику: тут и красная куртка Джеймса Дина, и лежащий в основе конфликт поколений, и, конечно же, ретроавтомобиль, разговаривающий строками из рок-н-ролльных хитов.

Кадр из фильма «Кристина»

Учитывая колоссальную популярность Стивена Кинга, было бы глупо ограничиваться лишь одной его экранизацией. Тем более что именно его творчеству посвящены основные оммажи «Очень странных дел». Нетрудно догадаться, что на образ Одиннадцатой повлияла «Кэрри», экранизированная Брайаном Де Пальмой в 1976 году. Но была в послужном списке Кинга еще одна девочка, обладающая телекинетическими способностями. Речь, конечно же, о Чарли из «Воспламеняющей взглядом». В кинокартине 1984 года эту роль исполнила совсем юная Дрю Бэрримор. Ее героиня обладает способностью влиять на окружающий мир силой мысли и поджигать предметы на расстоянии. Чем, по сюжету, и хотят воспользоваться спецслужбы, объявившие на необычного ребенка охоту.

Кадр из фильма «Воспламеняющая взглядом»

Ночь кометы (1984)

Проснувшись рано утром, 18-летняя Реджи с ужасом обнаруживает, что улицы ее родного города опустели. Пытаясь понять, куда делись местные жители, она возвращается домой, где встречает младшую сестру Сэм. Объединившись, девушки отправляются в путешествие по вымершему мегаполису, пытаясь докопаться до истины.

«Ночь кометы» — еще одна жемчужина 80-х. Номинально заявленная как зомби-хоррор, на деле кинокартина представляет собой молодежную комедию в постапокалиптическом сеттинге. Эту веселую и динамичную ленту с легкостью мог бы снять, к примеру, Джон Хьюз, прославившийся благодаря схожим по духу лентам. Тихий шедевр, незаслуженно обделенный вниманием.

Кадр из фильма «Ночь кометы»

Старшеклассница Нэнси Томпсон страдает от ночных кошмаров, в которых ее преследует незнакомец с жуткими ожогами по всему телу. Выясняется, что если маньяк из мира грез добирается до жертвы, то та умрет в реальности. Чтобы спастись, Нэнси вынуждена бороться не только с преследователем, но и со сном.

Конечно же, список не был бы полноценным без упоминания «Кошмара на улице Вязов» — одного из наиболее цитируемых хорроров. Как известно, вся линия 4-го сезона «Очень странных дел» — один большой оммаж саге о Крюгере. Недаром отца антагониста в небольшом эпизоде сыграл именно Роберт Инглунд.