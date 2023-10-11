В недалеком будущем: 5 грядущих мультфильмов DreamWorks

Тролли. Группа в сборе

В 1959-м датский плотник Томас Дан смастерил забавную странную игрушку в качестве подарка своей дочери на Рождество. А уже в начале 1960-х все дети хотели эти игрушки с растрепанными волосами, и популярность их упала лишь в 90-х. В 2016 году DreamWorks вдохнул в персонажей новую жизнь, создав яркий музыкальный мультфильм. Рейтинги, кассовые сборы и номинация на «Оскар» позволили студии снять сиквел и вскоре объявить о третьей части, которая выйдет в мировой прокат уже 17 ноября. Иронично, что успех мультфильмов вновь возродил интерес к игрушкам, закольцевав историю популярности троллей.

После всех испытаний Розочка (Анна Кендрик) и Цветан (Джастин Тимберлейк) наконец-то официально стали парой. По мере их сближения Розочка однажды узнает, что в прошлом Цветан был частью бойз-бенда BroZone вместе со своими братьями: Флойдом (Трой Сиван), Джоном Дори (Эндрю Андре), Спрусом и Клэем (Кид Кади). Группа давно распалась, а парней Цветан с тех пор не видел. Но когда Флойд оказывается похищен злодейскими поп-звездами Вельветом (Эми Шумер) и Шпоном (Эндрю Рэннелс), Розочка и Цветан отправляются в сложное эмоциональное путешествие, чтобы спасти Флойда и устроить воссоединение музыкальной группы.

Тролли. Группа в сборе

Кунг-фу панда — 4

Первая анимационная картина о панде, что познала кунг-фу, вышла в далеком 2008 году. Тогда зрители и критики приняли ее очень тепло, и помимо 630 миллионов долларов она заработала номинацию на «Оскар», который в итоге забрал «ВАЛЛ-И». Такой успех, естественно, породил несколько продолжений в формате полнометражных и короткометражных фильмов и сериалов, каждое из которых умудрялось держать планку. После триквела создатели сразу сказали, что готовы снять еще минимум три мультфильма. Однако с тех пор прошло много лет, а четвертая часть дойдет до экранов лишь в апреле 2024 года.

Пройдя невероятный путь от неуклюжей панды до Воина Дракона, герой по имени По готов к новой ступени — званию духовного лидера Долины Мира. Но с большой ответственностью приходит еще большая опасность, которая может даже угрожать его жизни. По предстоит найти себе преемника и в то же время противостоять самому сильному из своих врагов — Хамелеону.

Кунг-фу панда — 4

Орион и темнота

Летом этого года студия объявила о начале разработке нового мультфильма, в основе которого лежит детская книга британского автора-иллюстратора Эммы Ярлетт. Адаптацией историей занимается сценарий Чарли Кауфман, обладатель «Оскара» за культовый фильм «Вечное сияние чистого разума». Мультфильм минует кинотеатры, DreamWorks создает его для эксклюзивной цифровой премьеры на Netflix, которая должна состояться в 2024 году.

В центре сюжета — маленький мальчик Орион (Джейкоб Тремблей), который до жути боится темноты. Однажды ему предстоит встретить свой самый большой страх лицом к лицу. Сама Тьма (Пол Уолтер Хаузер) появляется на пороге его комнаты, чтобы поменять мнение тревожного героя о себе и научить его не бояться.

Орион и темнота

Шрек-5

«Шрек» — это яркая иллюстрация того, как всем нам порой нужно взять паузу и выдохнуть, вместо того чтобы продолжать совершать какую-то глупость. Когда первая часть произвела фурор, а вторая его повторила, DreamWorks заявили о планах на пять полнометражных картин. Но уже четвертый фильм 2010 года вынудил его признать, что «Шрек» исчерпал себя полностью. Критики и зрители выдохнули с облегчением, поскольку любимая франшиза со временем стала превращаться в нечто невразумительное. Однако в 2017 году студия объявила, что все-таки снимет пятую часть, а в недавнем отличном сиквеле «Кота в сапогах» на нее появились конкретные намеки и надежда на то, что новый фильм нас не разочаруют. Тем более что возрождением франшизы занимается Крису Меледанри, создавший такой хит, как «Гадкий я». По неподтвержденным слухам, премьера состоится уже в мае 2024 года.

Сюжет пятого «Шрека» пока находится в строгой тайне. Исходя из сцены после титров мультфильма «Кот в сапогах: Последнее желание», можно предположить, что это не перезапуск, а прямое продолжение истории Шрека, Фионы и Ослика. Они все еще живут в Тридевятом королевстве, а их новое приключение описывается как личное, яркое и безумное. На данный момент ведутся переговоры с актерами, которые приняли участие в озвучке предыдущих частей.

Сцена после титров в «Кот в сапогах: Последнее желание»

Догмен

Еще один оригинальный проект, над которым работает студия, — это экранизация графических романов Дэва Пилки. Серия комиксов стала бестселлером The New York Times, была переведена на 31 язык, а тираж составляет примерно 40 миллионов экземпляров. Сам Дэв принимает участие в создании полнометражной картины вместе с Питером Хастингсом, который известен по сериалу «Пинки и Брейн».

Серия комиксов рассказывает о буднях существа, который является наполовину человеком, наполовину собакой. Его тело скомбинировали из останков погибшего полицейского и его верного пса. Догмен продолжает служить закону, но зачастую не может устоять от собачьих повадок. История о «Догмене» описывается студией как проект, наполненный юмором, добротой и важностью свершения добрых дел.