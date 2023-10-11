Бюджет фильма «Мастер и Маргарита» составляет уже 1,2 млрд рублей

Это будет один из самых дорогостоящих проектов в истории российского кино.

В интервью ТАСС продюсер Игорь Толстунов сообщил, что затраты на производство предстоящего фильма «Мастер и Маргарита» по мотивам классического одноименного романа Михаила Булгакова составляют уже свыше миллиарда рублей.

По словам Толстунова, это оказался очень трудоемкий проект, хотя работа уже близится к концу. Продюсер дал понять, что столь внушительный бюджет сопряжен с тем, что концепцию фильма пришлось кардинально менять уже после начала производства. Изначально картина называлась «Воланд». Точная сумма, инвестированная в проект, равняется 1 млрд 239 млн рублей.

При этом Толстунов выказал уверенность, что новая киноадаптация станет хитом отечественного проката. Разумеется, гарантировать кассовый успех не может никто, однако этот фильм точно станет событием. Способствует этому не только знаменитый литературный первоисточник, но и звездный актерский состав, в который вошли Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Аугуст Диль, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Розин, Алексей Гуськов и другие. Режиссером выступает Михаил Локшин («Серебряные коньки»). Отметим, что фильм получил поддержку Фонда кино.

В прокат картина выйдет 25 января 2024 года.