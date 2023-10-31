7 самых жутких фильмов в истории кинематографа, воспоминания о которых будут вас преследовать

Генри — портрет серийного убийцы (1986)

Бывший зек Генри обитает на самом дне американского общества, перебиваясь случайными заработками, а в свободное время убивая девушек. С ним под одной крышей проживает маргинал Отис, отсидевший срок в той же тюрьме. Как-то раз к ним в гости приезжает Бэки, сестра Отиса, которая начинает питать к Генри симпатию.

В основу режиссерского дебюта Джона Макнотона, снятого всего за 100 тысяч долларов, легла биография реального маньяка Генри Ли Лукаса. Изначально «Генри — портрет серийного убийцы» запретили к прокату в США ввиду его «тяжелого морального тона», но спустя несколько лет все же допустили до некоторых экранов. Триллер Макнотона был высоко оценен критиками и стал хитом на видео, а также запустил актерскую карьеру Майкла Рукера, ныне известного по сериалу «Ходячие мертвецы» и кинофраншизе «Стражи Галактики».

Угрюмый (1998)

Жан — маньяк, безнаказанно убивающий женщин. Однажды на пути психопата возникает Клэр. Девушка влюбляется в Жана, а тот, впервые в жизни испытав аналогичное чувство, решает побороть собственную тягу к насилию.

«Угрюмый» — одна из жемчужин так называемого «нового французского трансгрессивного кино». Характерным для этого специфического направления, лишенного эстетической общности, является обращение режиссеров арт-кино к откровенно порнографическим сценам и натуралистичному воспроизведению насилия, то есть к приемам, свойственным фильмам «низких» жанров. При разговоре о трансгрессивном кино, как правило, в первую очередь вспоминают «Один против всех» и «Необратимость» Гаспара Ноэ, однако оставшийся в тени «Угрюмый» Филиппа Гранрийе заслуживает того же внимания.

Священник Дэмиен, прошедший через утрату близкого человека, переживает глубокий кризис веры. К нему за помощью обращается актриса Крис Макнил, отчаявшаяся найти объяснение странному поведению своей 12-летней дочери Риган. Прежде послушная девочка вдруг начала покрывать окружающих благим матом, рычать подобно зверю и закатывать глаза. Медицина бессильна, поэтому Дэмиен — последняя надежда Крис.

«Изгоняющий дьявола» — безоговорочный шедевр Нового Голливуда, разделивший историю хоррора на «до» и «после». Если отбросить граничащий с богохульством обряд экзорцизма, перед нами классический конфликт поколений: мать пытается найти общий язык с дочерью-подростком, которая внезапно стала сама не своя. Кинокартина Уильяма Фридкина в необычной форме отражает страх американского общества 70-х, порожденный повсеместным отказом от консервативных ценностей. Одновременно с этим «Изгоняющий дьявола» был и остается одним из наиболее жутких представителей своего жанра.

Последний дом слева (1972)

Подруги Мари и Филис едут из глубинки в большой город, чтобы посетить концерт любимой группы. Прибыв на место, они знакомятся с привлекательным молодым человеком, не подозревая, что тот состоит в банде отъявленных психопатов.

Уэс Крэйвен — один из ключевых представителей американского хоррора второй половины XX века. Широкой аудитории он известен в первую очередь как режиссер «Кошмара на улице Вязов» и «Крика», слэшеров, изменивших облик всего субжанра. Но еще в далеком 1972 году он эпатировал публику «Последним домом слева», превратив «Девичий источник» Ингмара Бергмана в нечто такое, чего раньше зрители еще никогда не видели. Несмотря на неуместные юмористические сценки, творение Крэйвена повергло в шок даже искушенную публику и получило от MPAA наивысший рейтинг X, который обычно дается порнографии. История о двух провинциалках, столкнувшихся с беглыми преступниками-отморозками, породила категорию rape and revenge, впоследствии представленную такими неоднозначными работами, как «Триллер — жестокий фильм», «Я плюю на ваши могилы» и «Жажда смерти».

Страх (1983)

Преступник, только что выпущенный из тюрьмы, решает воплотить в жизнь свои садистские фантазии. Тем же вечером он забирается в чужой дом, зверски расправляясь с живущими там людьми.

В основу сюжета первого и последнего фильма в карьере Геральда Каргля легли преступления Вернера Книзека, в январе 1980 года досрочно вышедшего на свободу и убившего семью из трех человек. При этом бессвязные внутренние монологи маньяка, сопровождающие все его злодеяния, позаимствованы из интервью другого убийцы, Петера Кюртена, прозванного Вампиром из Дюссельдорфа. Новаторская операторская работа Збигнева Рыбчинского, также участвовавшего в написании сценария, позволяет взглянуть на мир глазами маньяка и пугающе точно отражает его эмоциональное состояние. Не менее важен саундтрек Клауса Шульце, одного из пионеров берлинской школы электронной музыки, идеально дополняющий развернувшийся на экране кошмар. «Страх» — из тех кинолент, что навсегда врезаются в память. Мрачный и жутко недооцененный австрийский хоррор, определенно заслуживающий внимания.

Ад каннибалов (1979)

Небольшая съемочная группа приезжает в дебри Амазонки, именуемые местными Зеленым адом, для создания фильма о последних каннибалах. Когда участники экспедиции пропадают без вести, по их следу отправляется профессор Гарольд Монро из Нью-Йорка, намеренный любой ценой докопаться до истины. Обнаружив в диком поселении негатив, он забирает его на родину и приступает к просмотру, не подозревая, что за материал его ждет.

В 70-е, когда производство кровавых хорроров в Италии достигло пика, на экраны проникли ужастики про людоедов, поразившие соврменников своей натуралистичностью и жестокостью. Сначала кинорежиссер Умберто Ленци снял фильм «Человек с глубокой реки», выступивший родоначальником всего поджанра, а через пять лет Руджеро Деодато предложил «Затерянный мир каннибалов». Апофеозом самого дикого сегмента итальянского exploitation стал «Ад каннибалов» все того же Деодато, запрещенный по меньшей мере в пятидесяти странах мира. Этот скандальный псевдодокументальный хоррор не утратил былой актуальности и способен шокировать даже сейчас.

Занимаясь любовью, немолодая супружеская пара не замечает, как их маленький сын выбирается из детской кроватки и забирается на подоконник. Ребенок в конечном счете падает из окна и разбивается насмерть, после чего мать покойного малыша начинает медленно сходить с ума. Надеясь преодолеть горечь утраты, вместе со своим мужем-психотерапевтом она переезжает в уединенный домик посреди леса.

«Антихрист» — одно из главных произведений в карьере Ларса фон Триера, открывшее так называемую «трилогию депрессии», включающую в себя «Меланхолию» и «Нимфоманку». Несмотря на ряд запредельно жестоких сцен и общий тон, картина поражает своей красотой, отсылающей к творчеству Андрея Тарковского. Недаром именно советскому классику Триер посвятил «Антихриста». Завораживающее и вместе с тем невыносимое зрелище, разделившее публику на два лагеря.