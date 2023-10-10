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Киноафиша Новости Стартовали съемки фильма «Мама из прошлого» со Светланой Ходченковой в главной роли

Стартовали съемки фильма «Мама из прошлого» со Светланой Ходченковой в главной роли

10 октября 2023 16:29
Стартовали съемки фильма «Мама из прошлого» со Светланой Ходченковой в главной роли

Комедия о молодой девушке, оказавшейся в теле 36-летней женщины.

В Санкт-Петербурге начались съемки российской семейной комедии «Мама из прошлого» о родительстве и ценности уходящего времени. Главную роль в картине исполнит Светлана Ходченкова.

Стартовали съемки фильма «Мама из прошлого» со Светланой Ходченковой в главной роли

Стартовали съемки фильма «Мама из прошлого» со Светланой Ходченковой в главной роли

Стартовали съемки фильма «Мама из прошлого» со Светланой Ходченковой в главной роли

В центре сюжета — беспечная 17-летняя Ольга, задумавшая избавиться от нежеланной беременности. Из-за невероятного стечения обстоятельств она переносится из 2005-го в 2024 год. Легкомысленная героиня понимает, что спустя почти двадцать лет она превратилась в чопорную мать-одиночку Ольгу Васильевну Глаголину, работающую директором школы. Несмотря на то, что внешне ей 36 лет, Ольга продолжает вести себя как легкомысленная девчонка из нулевых, поэтому пускает на самотек воспитание сына Ивана, который как раз заканчивает школу. Оставшись без родительского надзора, юноша дает себе волю. Чтобы исправить положение, Ольге придется повзрослеть и осознать, что такое ответственность.

Стартовали съемки фильма «Мама из прошлого» со Светланой Ходченковой в главной роли

Стартовали съемки фильма «Мама из прошлого» со Светланой Ходченковой в главной роли

Стартовали съемки фильма «Мама из прошлого» со Светланой Ходченковой в главной роли

В остальной актерский состав вошли Константин Крюков, Сергей Жарков, Олег Савостюк, Антон Шаврин, Глеб Шевнин и Анастасия Зайцева. Режиссером выступает Анна Курбатова («Дополнительный урок», «Вне зоны доступа»), считающая, что ее лента поможет родителям и их детям посмотреть друг на друга с разных сторон. Сценарий написал Александр Пронин («Жиза», «Марш Турецкого»). В производство вовлечен онлайн-кинотеатр START.

Дата премьеры «Мамы из прошлого» пока не оглашена.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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