Только запойный просмотр: 10 сериалов, которые невозможно поставить на паузу

Ретрофантастика о портале в альтернативное измерение, самый просматриваемый сериал Netflix об играх на выживание и криминальная драма об адвокатском бизнесе.

Комедийная драма от одного из главных хитмейкеров последних лет — студии A24, погружающая зрителя в пучину психологических проблем и моральных конфликтов. Дэнни — неудачливый подрядчик, испытывающий серьезные финансовые трудности. Эми — успешная бизнесвумен, чья семья вот-вот развалится. Когда их машины чуть не сталкиваются на парковке, накопившееся раздражение выплескивается наружу, и незначительный дорожный инцидент дает начало ожесточенному противостоянию не на жизнь, а на смерть.

Кому понравится: автолюбителям; фанатам гротеска и абсурда; тем, кому понравился фильм « Все везде и сразу »; тем, кто обожает наблюдать за противоречивыми героями.

Грызня

Нашумевший южнокорейский хит от Netflix, главный герой которого — погрязший в долгах бедняк Сон Ги-хун. Пытаясь поправить свое положение, он принимает предложение загадочного незнакомца, которого встретил в метро, и становится участником тайных игр на выживание. Там он сталкивается с разорившимся другом детства, нелюдимой беженкой из Северной Кореи, смертельно больным стариком, опасным бандитом, готовым на все ради выживания, и другими.

Кому понравится: ценителям « Олдбоя » и « Паразитов »; поклонникам « Королевской битвы » и « Пилы »; тем, кто любит пощекотать себе нервы напряженными сценами и душераздирающими сюжетными поворотами.

Игра в кальмара

Костюмированный сериал, действие которого происходит в альтернативном Лондоне эпохи Регентства. С одной стороны — юная Дафна Бриджертон, которая не хочет выходить замуж за неприятного ей ухажера. С другой — недавно вернувшийся в Лондон после смерти отца герцог Гастингс, мечтающий избавиться от назойливых невест, грезящих о замужестве. Молодые люди решают притвориться, что влюблены друг в друга, чтобы отвадить нерадивых поклонников и поклонниц.

Кому понравится: фанатам Джейн Остин и « Аббатства Даутон »; тем, кто грезит о пышных балах, роскошных замках и светских интригах; тем, кто хочет пофантазировать, как могли бы соединиться XIX век и современность.

Бриджертоны

Комедийный детектив. В центре — отвязная бортпроводница Кэсси, которая после бурной ночи в Бангкоке просыпается рядом с трупом успешного бизнесмена, с которым она познакомилась накануне. Испугавшись последствий, она ни слова не говорит полиции, но по возвращении домой ее уже ждут сотрудники ФБР. Кэсси предстоит вспомнить, что произошло в ту роковую ночь, и найти настоящего убийцу.

Кому понравится: тем, кто соскучился по Кейли Куоко после « Теории большого взрыва »; тем, кто любит, когда в напряженные детективные истории вплетается юмор; любителям путешествий.

Бортпроводница

Драматический триллер о харизматичном работнике книжного магазина Джо Голдберге, который влюбляется в очаровательную студентку Бек. То, что могло бы стать завязкой стандартной любовной истории, оборачивается страшным кошмаром, когда выясняется, что в погоне за возлюбленной Джо готов пойти на что угодно: на шантаж, обман, преследование и даже убийство.

Кому понравится: тем, кто хочет убедиться, что Пенн Бэджли шикарен не только в роли Дэна Хамфри; тем, на кого «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда» произвела неизгладимое впечатление; тем, кто считает, что не стоит романтизировать сталкинг и прочие клише мелодрам.

Ты

Сериал-головоломка от немецкого режиссера Барана бо Одара (« Кто я », « 1899 ») с Луисом Хофманном и Оливером Мазуччи . Действие происходит в маленьком городке, расположенном рядом с атомной электростанцией. После того как один из жителей совершает самоубийство, а несколько детей бесследно исчезают, в городе появляется таинственный незнакомец, который явно знает больше, чем остальные.

Кому понравится: любителям фантастики про временные петли; фанатам « Твин Пикса » и фильмов Кристофера Нолана; тем, кого не пугает разветвленная система персонажей.

Тьма

Ретрохоррор в сеттинге 1980-х, рассказывающий о выдуманном провинциальном городке Хоукинс, расположенном рядом с лабораторией, которая проводит секретные эксперименты в области паранормальных явлений. После того как из лаборатории сбегает девочка со сверхъестественными способностями, в городе пропадает ребенок. Местные подростки решают самостоятельно разобраться, что за чертовщина творится рядом с ними.

Кому понравится: поклонникам сай-фая; тем, кто в восторге от стилистики 1980-х; фанатам Стивена Кинга; меломанам; тем, кто обожает копаться в теориях заговора.

Очень странные дела

Ситком о молодой женщине Элеонор, которая, несмотря на то что вела не самую праведную жизнь, после смерти попадает в «Хорошее место», где все счастливы, а желания исполняются по щелчку пальцев. Там она знакомится с парочкой людей, которые, как она, попали сюда по ошибке. Чтобы остаться, героине нужно исправиться и ни в коем случае не выдать свою истинную натуру.

Кому понравится: тем, кому интересно наблюдать, как люди ведут себя в нетипичных для них обстоятельствах; фанатам « Чудотворцев »; тем, кто в любой ситуации сохраняет оптимизм.

В лучшем мире

Острое сатирическое драмеди по сценарию комедиантки Фиби Уоллер-Бридж с ней же в главной роли. Ее героиня — циничная молодая женщина, которая пытается спасти от разорения небольшое кафе, не может наладить отношения с высокомерной мачехой, бросается из одних несчастливых отношений в другие и страдает после самоубийства лучшей подруги.

Кому понравится: тем, кто любит разговорное кино с остроумными монологами, обращенными напрямую к зрителю; ценителям черного юмора; тем, кто соскучился по Эндрю Скотту .

Дрянь

Спин-офф культового сериала « Во все тяжкие », срывающий завесу тайны с прошлого ушлого адвоката Сола Гудмана. Сериал расскажет о том, как непутевый юрист Джимми Макгилл стал преуспевающим Солом Гудманом, как он связался с мексиканским наркокартелем, а также о том, что произошло с Солом после того, как он сбежал из Альбукерке и сменил личность.

Кому понравится: тем, кто не хочет расставаться с полюбившимися персонажами из «Во все тяжкие»; тем, кто хочет больше узнать о прошлом Майка Эрмантраута; тем, кто хочет увидеть харизматичного антагониста, который по уровню безумия и гениальности может посоперничать с самим Густаво Фрингом.