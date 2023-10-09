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Киноафиша Новости Отец читает дочке «Маленького принца» из космоса в отрывке из комедии «Папа, не звезди!»

Отец читает дочке «Маленького принца» из космоса в отрывке из комедии «Папа, не звезди!»

9 октября 2023 14:53
Отец читает дочке «Маленького принца» из космоса в отрывке из комедии «Папа, не звезди!»

В России фильм выйдет уже в ближайший четверг.

Киноафиша и прокатная компания Capella Film представляют дублированный отрывок из предстоящей французской комедии для всей семьи «Папа, не звезди!» Режиссером фильма является Эммануэль Жилибер («Дом вверх дном»).

В центре сюжета — неудачливый мужчина по имени Али (Хаким Джемили), который работает курьером, доставляя еду. Свои обязанности он выполняет хорошо, так что Али пользуется любовью среди окружающих. В то же время в личной жизни у него не все в порядке. Бывшая жена требует у него выплату алиментов, угрожая забрать их общую 8-летнюю дочь себе. Однажды Али доставляет заказ в космический центр, где проходит крупная конференция. Там он сталкивается с журналисткой, которая принимает его за космонавта. Женщина предлагает ему большие деньги за эксклюзивные фото из ракеты. Подумав, что это бы стало выходом из его затруднительного положения, Али действительно пробирается на ракету, но ударяется и теряет сознание. Очнувшись, он обнаруживает, что оказался в космосе на МКС.

В представленном фрагменте печальный Али говорит по телефону со своей любимой дочкой и читает ей фрагмент из знаменитой книги Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

В российский прокат «Папа, не звезди!» выйдет 12 октября.

Фото: Capella Film
Елена Королева
Елена Королева
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