Ян Цапник и Антон Жижин поселяются в финтес-клубе в трейлере комедии «Вредная привычка»

Дистрибьюторская компания «НМГ Кинопрокат» выпустила первый трейлер комедии «Вредная привычка» во главе с Яном Цапником и Антоном Жижиным. Примечательно, что для актеров это уже второй совместный проект после сериала «Модный синдикат» (2022).

Главные герои — Батя (Цапник) и его молодой сын Вася (Жижин), живущие обычной деревенской жизнью. Однажды их дом сгорает дотла из-за того, что заядлый курильщик Батя не потушил свой бычок. Оставшись без жилья и каких-либо средств к существованию, Батя и Вася отправляются в город и поселяются в фитнес-центре, поскольку там можно находится круглые сутки. Они покупают себе абонемент и начинают осваиваться в мире пилатеса, смузи и прочих изысков современной городской жизни. Работники спортклуба совершенно не рады таким гостям, однако их попытки выдворить Батю и Васю не дают результата. Более того, незваные жильцы начинают практиковать собственный «деревенский фитнес».

В сериале также задействованы Дмитрий Хрусталев, Агата Муцениеце, Ирина Пегова, Наталья Земцова и Раиса Рязанова. Снял фильм Митрий Семенов-Алейников по сценарию Анны-Лизы Техменевой.

В прокат «Вредная привычка» выйдет 21 декабря.