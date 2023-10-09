Новый злодей бросает вызов Тихону Жизневскому в трейлере фильма «Майор Гром: Игра»

На этот раз ставки будут еще выше.

«Кинопоиск» выпустил дебютный тизер-трейлер супергеройского боевика «Майор Гром: Игра», который является сиквелом «Майора Грома: Чумной Доктор».

По сюжету, после событий первого фильма заглавный герой в исполнении Тихона Жизневского обретает признание и любовь со стороны жителей города. В дневное время Гром вместе со своим напарником Димой Дубиным (Александр Сетейкин) выполняет свои рабочие обязанности, выслеживая преступников, а по вечерам видится с журналисткой Юлией Пчелкиной (Любовь Аксенова). Казалось бы, жизнь идет своим чередом, однако спустя год после поимки Чумного Доктора дает о себе знать новый злодей по прозвищу Призрак. Он втягивает Грома в игру, в которой разменной монетой станут жизни невинных людей.

В ролике представлен ряд новых персонажей, в числе которых Август ван дер Хольт (Матвей Лыков), генерал-лейтенант полиции Мария Архипова (Ольга Сутулова) и дерзкий преступник из тюрьмы, которого сыграл известный стендап-комик Евгений Чебатков. Также в актерский состав сиквела вошли Андрей Трушин (Отто Шрайбер, телохранитель ван дер Хольта), Андрей Атлас, Алексей Маклаков (полковник Прокопенко) и Константин Хабенский (Вениамин Рубинштейн).

Режиссером картины выступает Олег Трофим. Над сценарием работали Артем Габрелянов, Николай Шишкин и Екатерина Краснер.

В прокат «Майор Гром: Игра» выйдет в 2024 году. Точная дата пока не анонсирована.