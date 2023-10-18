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Киноафиша Новости В прокат выходит семейный фильм «Лесси — лохматый детектив»

В прокат выходит семейный фильм «Лесси — лохматый детектив»

18 октября 2023 10:29
В прокат выходит семейный фильм «Лесси — лохматый детектив»

Картина является продолжением «Лесси. Возвращение домой».

Завтра, 19 октября, в российских кинотеатрах появится немецкий фильм для всей семьи «Лесси — лохматый детектив». Прокатом занимается дистрибьюторская компания «Атмосфера кино».

Главным героем является мальчик по имени Фло, который приезжает на ферму своей тетки, чтобы провести там летние каникулы вместе с ее детьми Клео и Анри. Мальчик не хочет расставаться с Лесси, поэтому его любимая собака отправляется вместе с ним. У Клео и Анри тоже есть пес — энергичный джек-рассел-терьер по кличке Пиппа. Идиллию каникул нарушает известие, что в деревне начали орудовать похитители собак. Ребята начинают тревожиться за своих питомцев. В дальнейшем этот страх оправдывается, поскольку очередной жертвой злодеев становится Пиппа. Теперь детям вместе с Лесси предстоит выследить преступников и вызволить Пиппу.

Ведущие роли исполнили Катарина Шюттлер, Деннис Моен, Юстус фон Донаньи, Аннетт Фрир, Майке Юттендонк, Нико Маришка, Присцилла Уиттман, Беньямино Броги и Анна Лусия Гуалано.

Режиссером картины является Ханно Ольдердиссен. Ранее он снял другой фильм о знаменитой колли, созданной писателем Эриком Найтом, — «Лесси. Возвращение домой» (2020).

Фото: «Атмосфера кино»
Елена Королева
Елена Королева
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