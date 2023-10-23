Стартовали съемки экшн-драмы «Амура» с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым

Онлайн-кинотеатр KION и студия 1-2-3 Production объявили о старте производства многосерийной экшн-драмы «Амура» о приключениях в Японии русской девушки из Владивостока, являющейся бойцом ММА. Шоу является одним из немногих международных проектов цифровой платформы. У сериала будет по-настоящему масштабная география съемок.

В центре сюжета — сестры-близнецы Аня и Надя Вдовины. Они выросли в обычном приюте, и Аня всегда самоотверженно защищала Надю. Она вызволяла сестру из любых передряг. С возрастом жизненные пути девушек разошлись в разные стороны — Анна стала профессиональным бойцом ММА, а Надя отправилась покорять Японию. Через некоторое время Аня получает от родственницы тревожное сообщение, в котором она просит помощи. Информации о случившемся практически нет, поэтому девушка летит срочным рейсом в Страну восходящего солнца. Там Ане открывается страшная правда — якуджа продали ее сестру в сексуальное рабство. Чтобы спасти Надю, главной героине придется схлестнуться с местными мафиозными кланами и проявить чудеса выносливости.

Режиссерами сериала, объединяющем в себе элементы супергеройского экшена, аниме и мелодрамы, выступают Андрей Джунковский («Лучше, чем люди») и Илья Овсенев («Сны Алисы»). Проект был задуман порядка десяти лет назад, но только сейчас его удалось запустить. По словам создателей, в грядущем шоу будет присутствовать зрелищный экшен, крепкая драматическая линия и интересные визуальные эксперименты, к которыми ранее в России не прибегали. Роли близняшек исполняет звезда сериала «Чики» Алена Михайлова, а в остальной актерский состав вошли Юрий Колокольников, Амаду Мамадаков, Екатерина Вилкова, Валентин Цзин, Аскар Ильясов, Кохэи Масиба, Юта Кога, Изуми Сано и Кен Такигава.