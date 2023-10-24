Кощеево царство, три печи и карельские пейзажи: как снимали сказку «По щучьему велению» 

Уже в этот четверг в прокат выходит фильм «По щучьему велению», основанный на старой как мир сказке. По случаю премьеры рассказываем, каким образом снимали эту волшебную эпическую историю.

О чем сказка

В центре повествования — Емеля, простой ленивый парень с нежностью привязанностью к удобной печи. Он не привык четко ставить цели и идти к ним, поэтому, даже когда он поймал волшебную щуку, два желания случайно спустил на ветер. На кону остается последнее желание, которое он решает приберечь. Щука перевоплощается в девушку Василису и вместе с Емелей отправляется в невероятное приключение, в котором им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом-Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь.

Где и когда проходили съемки

Съемочный процесс проходил зимой, весной и летом 2022 года в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Перми, Тобольске, туристической деревне Абалак и окрестностях. Большинство сцен снимали на натуре, в живой природе летом и зимой, а участники съемочного процесса жили в туристическом комплексе «Абалак». Избы, терема, царский дворец — все это сказочный комплекс, в который художники добавили цветов, растений, реквизита и печь. К слову, о последней: декораторы разработали три разные печи, каждая из которых решала свою задачу. По сюжету, скоростная печь могла и в воде плавать, и кувыркаться, и по российским дорогам скакать, и сугробы преодолевать. Одна из печей в итоге осталась в «Абалаке», а другая побывала на VK Fest.

Разработкой «По щучьему велению» занималась та же команда, что уже подарила нам другой сказочный блокбастер «Конек-Горбунок». А по словам актера Никиты Кологривого, вся команда и весь съемочный процесс старались найти баланс между современной и классической формой. Нельзя забывать о достижениях Disney, Pixar и советской классики, но тем не менее пора вводить свежие и современные форму и содержание, которые будут понятны детям и взрослым. Режиссер Александр Войтинский вторит ему убеждением, что все нужно обновлять и подтягивать к современному контексту. Фольклор может потерять свою актуальность, а задача фильма — помочь зрителю слезть со своей печи, то есть сделать выбор и прийти к цели.

Никита Кологривый и его феноменальная печь на съемках фильма

Царский дворец и подземелье Кощея

Декорации царского дворца были возведены в павильонах «Ленфильма», а вот мрачное царство Кощея построили в стенах Северного завода. По словам продюсера компьютерной графики Александра Горохова, вдохновением для места обитания Кощея послужили черные скалы и темные воды Карелии. Поскольку царь (Роман Мадянов) по сюжету является строителем, в кадре появляются леса и атрибуты хозяйственной деятельности. А для создания реки Смородины, что ведет в подземелье Кощея, был построен бассейн с необычным светоотражающим освещением.

Никита Кологривый и Федор Лавров на съемках в Кощеевом царстве

Что говорят создатели о сказочном блокбастере

Никита Кологривый, исполнивший главную роль Емели, со смехом рассказывает, как был буквально привязан тросами к печи. Дело в том, что печь развивала скорость до 50 километров в час, и, чтобы актер с нее не свалился, использовались малозаметные тросы для его безопасности. Хотя самые сложные сцены все же были отведены каскадерам. Также Никита с теплотой отзывается о самой сути своего персонажа. По его словам, такого чистого, доброго и беззаботного человека, как Емеля, сложно найти в этом мире и сложно сыграть. А вот антагонисты удавались ему легче. Так что грядущий фильм был для Кологривого актерским вызовом.

Маленькая талантливая актриса Мила Ершова исполнила роль щуки. По словам Милы, ее щука не просто друг главного героя, а полноценная героиня со своей историей и сложной судьбой.

Фото со съемок фильма «По щучьему велению»

Режиссер Александр Войтинский отмечает важность сказок как настоящий фанат этого жанра и рассуждает о простых истинах:

Я сказочник. Я люблю сказки и считаю, что сказки — главный жанр в кино. Сказка меняет мир — это ее прямая функция. А мир только благодаря сказке и меняется. Ребенок или взрослый посмотрит и поймет, что истины работают, а ценности помогают побеждать, и на несколько шагов сдвинется в пользу этих ценностей. Наш Емеля начинает фильм ребенком. У него есть папа, который все решит. Есть печка, на которой можно лежать, и ощущение, что как-то все само собой склеится. А потом он понимает, что есть только две руки, две ноги, голова и сердце. И ты должен идти вперед.

Продюсер Сергей Сельянов же немного спойлерит сюжет, раскрывая, что оригинальную коротенькую сказку создатели фильма расширили, добавив в нее и новых персонажей, и головокружительных приключений, и настоящую лавстори, и множество глубоких смыслов. Сельянов уверен, что этот фильм должен стать классикой со временем.