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Киноафиша Новости Загадочное убийство повторяется на протяжении 160 лет в трейлере мини-сериала «Тела»

Загадочное убийство повторяется на протяжении 160 лет в трейлере мини-сериала «Тела»

13 октября 2023 17:04
Загадочное убийство повторяется на протяжении 160 лет в трейлере мини-сериала «Тела»

Детективный триллер о сыщиках, расследующих одно и то же преступление.

Стриминговый сервис Netflix представил полноценный трейлер восьмисерийного криминального детектива «Тела», основанного на одноименном комиксе Сая Спенсера от издательства Vertigo. Премьера британского мини-сериала состоится 19 октября.

Сюжет разделен на четыре разные эпохи, а в центре повествования — лондонские детективы, расследующие загадочное убийство одного и того же человека. Действие начинается в 1890 году. Пока Джек Потрошитель бродит по улицам и сеет хаос на холодных улицах британской столицы, местный сыщик Эдмонд Хиллингхед пускает весь свой дедуктивный арсенал на гораздо более сложное дело. Его жертва — неизвестный мужчина за убийством которого стоят могущественные люди. Чем ближе герой подбирается к истине, тем в более уязвимом положении он оказывается, так как у него есть большой секрет, о котором лучше никому не знать.

Дальше история перескакивает в 1941 год. В охваченном бомбежкой городе правит вырвавшийся от нацистов инспектор Чарльз Уайтмен. Он ведет двойную жизнь и занимается рэкетом, однако внезапно коррумпированный страж порядка находит на улице мертвое тело, из-за которого его темные дела могут быть раскрыты. Затем происходит скачок в 2014 год. Фокус смещается на детектива-сержанта Шахару Хасан, возглавляющую борьбу с расистами-радикалами. Как и ее коллеги, она находит труп неизвестного, что в дальнейшем подвергает ее большой опасности. Действие четвертой сюжетной линии происходит в 2050 году после ужасающего техноапокалипсиса. Тот же самый труп находит страдающая амнезией молодая женщина Мейплвуд

В основной актерский состав вошли Стивен Грэм, Джейкоб Форчун-Ллойд, Шира Хаас, Амака Окафор, Кайл Соллер, Синневе Карлсен, Майкл Джибсон, Том Мазерсдейл и Джордж Паркер. Срежиссировали шоу Марко Кройцпайнтнер («Проект «Лазарь») и Ван Хаолу («Доктор Кто»). Шоураннером выступает Пол Томалин («Хроники Франкенштейна»). Над сценарием вместе с ним работала Дануся Самал («Банды Лондона»).

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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