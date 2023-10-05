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Киноафиша Новости Русские хакеры получают миссию от спецслужб в трейлере комедийного сериала «Короче, план такой»

Русские хакеры получают миссию от спецслужб в трейлере комедийного сериала «Короче, план такой»

5 октября 2023 11:15
Русские хакеры получают миссию от спецслужб в трейлере комедийного сериала «Короче, план такой»

Масштабный телепроект, съемки которого заняли полгода.

Онлайн-кинотеатр Wink выпустил первый трейлер многосерийной авантюрной комедии «Короче, план такой». Сериал стартует на стриминге 10 октября, после чего выйдет на телеканале СТС.

В центре сюжета — группа «русских хакеров», которые знают друг друга по никам в киберпространстве, но никогда не встречались в реальности. Долгое время они задорно опустошали денежные счета богатеев, но однажды удача от них отвернулась. Оказавшись под колпаком спецслужб, впервые собранная вживую команда оказывается перед выбором: либо ответить за свои преступления и отправиться в тюрьму, либо начать работать на благо страны.Разумеется, хакеры соглашаются превратиться в спецагентов, присоединившись к борьбе за свободу и безопасность всего мира.

Впереди у героев масса головокружительных приключений, включающих интриги, романтику и вычисление в своих рядах предателя. Кроме того, выясняется, что главой команды все это время был парень-подросток.

В основной актерский состав вошли Кирилл Нагиев, София Каштанова, Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Павел Деревянко, Олеся Судзиловская и Валерий Баринов. Режиссером выступил Марк Горобец.

Фото: Онлайн-кинотеатр Wink
Елена Королева
Елена Королева
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