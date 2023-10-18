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Киноафиша Новости Леонардо ДиКаприо доходит до предела в очередном трейлере «Убийц цветочной луны»

Леонардо ДиКаприо доходит до предела в очередном трейлере «Убийц цветочной луны»

18 октября 2023 12:03
Леонардо ДиКаприо доходит до предела в очередном трейлере «Убийц цветочной луны»

Алчность, заговор, убийства, предательство и любовь.

Стрим-сервис Apple TV+ выпустил финальный трейлер эпичного вестерна Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» во главе с Леонардо ДиКаприо, Лили Гладстоун и Робертом Де Ниро. В мировой прокат фильм выйдет 20 октября.

События развернутся в начале XX в округе Осейдж, который принадлежит одноименному племени индейцев. Однажды на этих землях обнаруживаются огромные залежи нефти, из-за чего местное население становится самым богатым в мире. Однако эти сокровища тут же привлекают внимание алчных хищников во главе с Уильямом Хейлом (Де Ниро).

В новом ролике акцент сделан на персонаже Леонардо ДиКаприо в лице Эрнеста Беркхарта, который является племянником Хейла. Эрнест добивается руки индейской девушки Молли Кайл (Лили Гладстоун) под влиянием своего дядюшки, который стремится завладеть богатством осейджей, организуя их убийства. В новом трейлере герой ДиКаприо пытается доказать Молли свою любовь и невиновность, однако на деле он все же осознает, что является инструментом злодеяний Хейла.

Также в трейлере «Убийцы цветочной луны» преподносятся как «лучший фильм года». Приводимые цитаты из рецензий критиков гласят: «картина необычайной важности», «лучшая игра во всей карьере ДиКаприо», «феноменально захватывающее» и «чрезвычайно потрясающее» зрелище», «триумф», «новый шедевр Скорсезе».

Фото: Apple TV+
Елена Королева
Елена Королева
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