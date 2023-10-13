Кто ищет, тот всегда найдет: 5 фильмов о значимости информации и технологий в современном мире

Появление и распространение интернета создало совершенно новую реальность, которая принципиально отличает нынешнюю эпоху от всех предыдущих. Осмыслением этих фундаментальных перемен занимаются не только философы и ученые, но и искусство, в том числе кинематограф. При содействии наших партнеров из Rush Academy представляем пять избранных фильмов на тему цифровых технологий. Rush Academy — обучающий центр, специализирующийся на SEO как в России, так и на международном рынке.

Остросюжетный фильм с говорящим названием, снятый в середине 90-х, то есть за несколько лет до того, как интернет и цифровые технологии проникли в повседневную жизнь. Однако уже тогда было очевидно, что власть и безопасность принадлежат тем, кто владеет информацией или же знает, как ее раздобыть. «Хакеры» стали одной из первых картин на данную тематику, впоследствии обретя культовый статус. В центре сюжета — разношерстная команда молодых хакеров, которым удается взломать суперкомпьютер крупной корпорации. При этом героям удается раскрыть преступную схему, направленную на хищение огромных денег. Оказавшись главными подозреваемыми из-за своей подпольной деятельности, молодым людям придется пустить в ход все свои умения, чтобы спастись и вывести на чистую воду настоящего злодея. Главную женскую роль исполнила Анджелина Джоли.

«Хакеры»

Байопик о знаменитом основателе Apple и лице этой корпорации времен ее расцвета. Снял фильм признанный режиссер Дэнни Бойл («На игле», «Миллионер из трущоб») по сценарию Аарона Соркина («Социальная сеть»). В картине акцент сделан на характере и непростых отношениях Джобса с коллегами и семьей, однако вместе с тем немало внимания уделено «кухне» Apple, скрытой от общественного глаза. Если появления Джобса на сцене для презентации очередного iPhone ждали, словно прославленного музыкального композитора, дарующего новый шедевр, то внутри компании обстановка была куда сложнее. Считая себя великим творцом и визионером, Джобс был необычайно требователен к своему окружению, что выливалось в серьезные конфликты. Однако именно в столь накаленной обстановке ковались лучшие продукты Apple, обеспечившие компании статус гиганта технологической индустрии. Заглавную роль в фильме сыграл Майкл Фассбендер.

«Стив Джобс»

Философско-сатирическая фантазия знаменитого Терри Гиллиама, действие которой разворачивается в антураже киберпанка. В главной роли — оскароносный Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный»), перевоплотившийся в выдающегося ученого Коэна Лэта, который жаждет разговора с Богом, чтобы узнать, в чем заключается смысл жизни. По сюжету, работодатели Коэна поручают ему необычайно трудное задание: он должен доказать «Теорему Зеро», суть которой в том, что возникновение жизни и человечества является следствием ошибки. Смысловая нагрузка этой картины простирается далеко за пределы сугубо науки, технологий и виртуальной реальности, но введение в сюжет этих элементов помогает по-новому поставить перед зрителем извечные вопросы. Коэн Лэт — своего рода Фауст, только поиски его происходят в измерении математики и цифровой среды.

«Теорема Зеро»

Российский биографический фильм во главе с Евгением Ткачуком и Шамилем Хаматовым. В основу сюжета легла история возникновения и становления компании «Яндекс», тогда как образы двух главных героев восходят к реальным лицам. Действие начинается в конце 1990-х, когда в России начало формироваться собственное интернет-пространство. Перспективная ниша привлекает многих одаренных и амбициозных людей, среди которых двое студентов, которые решают вместе создать программу, осуществляющую морфологический поиск. Со временем эта затея превращается в целую корпорацию, владеть которой ввиду ее исключительной важности желает само государство.

«Стартап»

Комедия Шона Леви («Главный герой», «Дэдпул-3») с Оуэном Уилсоном и Винсом Воном в главных ролях. Актеры воплотили уже немолодых торговцев Ника и Билла, чья фирма терпит крах из-за того, что они отстали от жизни и совершенно не разбираются в современных технологиях. Стараясь приобщиться к миру компьютеров и IT, главные герои поступают на стажировку в компанию Google и проникаются царящей там атмосферой свободного мышления и изобретательства. Прогрессивная молодежь насмехается над Ником и Биллом, но проницательность и целеустремленность помогают возрастным стажерам восполнить лакуны по части компьютерных технологий, что обеспечивает им шанс на получение полноценной работы в Google.

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