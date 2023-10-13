Майкл Майерс атакует телевидение: в разработку запущен сериал «Хэллоуин»

Как сообщает Deadline в эксклюзивном материале, кинокомпания Miramax в напряженной борьбе добыла телевизионные права на популярную хоррор-франшизу «Хэллоуин», которой владеет Trancas International Films во главе с Малеком Аккадом.

Телевизионное отделение Miramax заключило с Trancas обширную сделку, помимо прочего предполагающую производство сериала «Хэллоуин». Этот проект, по задумке продюсеров, должен положить начало новой киновселенной, в которую будут входить не только телешоу, но и полнометражные фильмы. Творческим руководителем франшизы станет Марк Хелвиг в тесном сотрудничестве с Аккадом.

«Мы очень воодушевлены возможностью перенести «Хэллоуин» на телевидение. Мы также очень рады расширить наше долгое и успешное сотрудничество с Trancas и замечательным Малеком Аккадом, придав культовой франшизе новую повествовательную форму и привлекая новое поколение фанатов», — заявил Хелвиг.

Напомним, что франшиза «Хэллоуин» насчитывает сейчас 13 фильмов, первый из которых вышел в 1978 году. Последним на данный момент проектом в рамках серии является трилогия сиквелов оригинальной картины, которую снял Дэвид Гордон Грин.