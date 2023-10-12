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Остросюжетная драма о мести и любви: стоит ли смотреть турецкий хит «Кровавые цветы»

12 октября 2023 10:00
Остросюжетная драма о мести и любви: стоит ли смотреть турецкий хит «Кровавые цветы»

Новое турдизи придется по душе поклонникам «Зимородка». 

Сюжет

Эта история о силе характера, искуплении и, конечно же, всеисцеляющей любви в духе «Ромео и Джульетты» по-турецки с нотками «Красавицы и чудовища». В центре сюжета — две семьи, которые продолжительное время не могут положить конец кровопролитной вражде. Главный герой Баран Карабей осознает, что не хочет повторять участь родителей, и, чтобы остановить бессмысленные акты мести, он берет в жены дочь заклятого врага — Дилан Демир. Девушка, в свою очередь, соглашается на это, чтобы спасти своего брата от смерти.

Вскоре она оказывается практически в заточении в доме Барана, который не собирается к ней прикасаться и относится как к чему-то мерзкому. Но по мере того, как они проводят время вместе, сердца обоих начинают оттаивать. Дилан узнает, какие страшные поступки совершали ее родители, а Баран учится прощать себя за прошлые ошибки. Два травмированных человека находят друг в друге поддержку, которой не хватало им с детства, и, как следствие, влюбляются.

Остросюжетная драма о мести и любви: стоит ли смотреть турецкий хит «Кровавые цветы»

Кто в главных ролях

Стоит отметить важный момент, что «Кровавые цветы» — это сериал с ежедневным выходом эпизодов. В отличие от «Зимородка» или «Постучись в мою дверь», которые выходят раз в неделю, у проекта меньше бюджет и более сжатые сроки. Нет времени и средств, чтобы выставлять декорации, ездить по городам Турции, брать узнаваемых актеров и устраивать масштабные съемки. Вся притягательность таких турдизи держится лишь на захватывающем сюжете, камерности и интимности истории и игре актеров.

Поэтому в главных ролях здесь актеры, имена которых вы наверняка видите впервые. Но это не минус, а огромный плюс сериала, потому что их старательная игра достойна Голливуда, а в химию между ними действительно верится без всякого пиара. Барыш Бекташ, сыгравший Барана, ранее участвовал лишь в трех проектах. А для Ягмур Юксел роль Дилан это и вовсе дебют. В команде сценаристов и режиссеров тоже сплошные ноунеймы, которые зато умудряются вдохнуть нечто новое в очередное турецкое шоу.

Остросюжетная драма о мести и любви: стоит ли смотреть турецкий хит «Кровавые цветы»

Стоит ли смотреть

Первый эпизод «Кровавых цветов» является рекордсменом по количеству просмотров драматического сериала на YouTube, набрав 2,8 миллиона в декабре 2022-го, а к июню следующего года было уже 80 миллионов просмотров на весь сезон. На момент выхода финального эпизода первого сезона сериал вошел топ самых популярных шоу на Kanal 7. Каждый день миллионы людей уже и за пределами Турции смотрят новую серию и активно комментируют ее в социальных сетях, а рейтинг на IMDb достиг 7,2.

Сериал переведен на множество языков, а его психологический и религиозный подтекст притягивает самую разную аудиторию. Критики и обычные зрители сравнивают его с «Зимородком» благодаря теме детских травм, а история мести напоминает другой хит — «Ветреный». Только весной закончился первый сезон мощным клиффхэнгером, а уже осенью началась трансляция второго. Сериал «Кровавые цветы» станет доступен к просмотру на Иви уже 18 октября.

Остросюжетная драма о мести и любви: стоит ли смотреть турецкий хит «Кровавые цветы»

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Виктория Аморина
Виктория Аморина
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