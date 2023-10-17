Файт! Вышел полноценный трейлер мультсериала «Скотт Пилигрим жмет на газ»

Стрим-сервис Netflix представил полноценный трейлер анимационного сериала «Скотт Пилигрим жмет на газ», основанного на серии комиксов Брайана Ли О’Мэлли. Премьера всех эпизодов состоится 17 ноября.

Шоу расскажет о парне Скотте Пилигриме, который встречает девушку своей мечты Рамону Флауэрс. Однако для того, чтобы быть вместе с ней, Скотту необходимо победить ее семерых бывших.

В начале красочного ролика показан сон Скотта, в котором он расширенными от восхищения глазами наблюдает за очаровательной Рамоной, катающейся на роликах. После под нарастающую мелодию из видеоигры Mortal Kombat обрисовано само знакомство Скотта с Рамоной на вечеринке. Он приглашает девушку на свидание, но она может ответить ему согласием только после того, как он справится в драке со своими предшественниками. Затем следует динамичная нарезка из сцен драк, также стилизованная под Mortal Kombat.

Исполнительным продюсером проекта является Эдгар Райт, ранее снявший игровой фильм «Скотт Пилигрим против всех» (2010). Примечательно, что в предстоящем мультсериале главных героев озвучили те же артисты, которые сыграли в картине Райта, включая Майкла Серу (Скотт) и Мэри Элизабет Уинстэд (Рамона).