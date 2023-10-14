Меньше артхауса, больше коммерческого кино: студия A24 меняет стратегию

Кинокомпания A24, считающаяся главным поставщиком качественных независимых картин, готовится к большим переменам. По информации The Wrap, студия меняет производственную стратегию. В ближайшем будущем A24 будет станет выпускать меньше инди-картин, делая упор на франшизы и массовое коммерческое кино.

Основная причина смены курса — финансовые убытки. Ряд лент, на съемки и продвижение которых были потрачены значительные средства, не только не принесли желаемой прибыли, но и привели к большим потерям. В их числе психоделический фильм Ари Астера «Все страхи Бо» (2023) с Хоакином Фениксом в главной роли. На этот проект, не учитывая маркетинг, было потрачено порядка $35 млн, однако в прокате он заработал скудные $11,4 млн. Схожая ситуация и с другими расхваленными картинами студии, в числе которых «Легенда о Зеленом рыцаре» (2021) Дэвида Лоури (сборы $18,8 млн при бюджете $15 млн) и «Волны» (2019) Трея Эдварда Шульца (сборы $2,5 млн при бюджете $6 млн). Единственным проектом A24, сумевшим покорить в мировом прокате $100-миллионную отметку, до сих пор является хит «Всё везде и сразу», также получивший главный «Оскар». При бюджете в $14,3 млн картина с Мишель Йео заработала $141,1 млн.

Окончательно расставаться с артхаусом A24 все же не собирается, но в правлении пришли к единогласному решению по расширению бизнес-модели. Этой осенью студия уже пыталась сделать первую крупную попытку в этом плане, приобретя телевизионные права слэшер-франшизу «Хэллоуин», однако в конкурентной борьбе ее опередила компания Miramax. Впрочем, A24 ранее удалось заполучить другую хоррор-серию — «Пятница, 13». В планах находится сериал для сервиса Peacock о Джейсоне Вурхизе под названием «Хрустальное озеро».

В нынешнем году у A24 уже вышло пятнадцать фильмов (в кинопрокате и на стримингах), однако значительной прибыли они не принесли. Исключением стал выпущенный под баннером Blumhouse хоррор «Два, три, демон, приди!», заработавший $89,4 млн при бюджете в размере $4,5 млн.