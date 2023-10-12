Девочка защищает свою лошадь от браконьеров в трейлере фильма «Дикое сердце»

Российская прокатная компания Global Film представила дублированный трейлер немецкого приключенческого фильма «Дикое сердце». Это эмоциональная и трогательная картина для всей семьи о несокрушимой дружбе 11-летней школьницы и дикой лошади. В основу сюжета лег цикл книг популярной детской писательницы Уш Лун.

Главная героиня — девочка по имени Энни, которая вместе со своими родителями переезжает в другой город. Она поступает в новую школу, однако отношения со сверстниками у нее не ладятся. Несмотря на это, Энни все же удается обрести подлинного и верного друга. Им становится свободолюбивая лошадь по имени Дикое сердце. Дружеские узы между девочкой и лошадью становятся очень прочными. Когда Дикое сердце оказывается в плену у промышляющих в этих краях браконьеров, Энни решит, что ей непременно нужна помощь ее одноклассников. Вместе они сделают все, чтобы спасти лошадь и преподать урок злодеям.

Снял фильм режиссер Маркус Дитрих («Домовята. Навстречу приключениям»). В основной актерский состав вошли Марта Хаберланд («Откровенно говоря»), Софи Лутс («Место преступления»), Дитер Халлерворден («Мёд в голове») и Лукас Тавернье («Розовая пантера», «Охотники за сокровищами»).