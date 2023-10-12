Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Телохранитель на фрилансе" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Девочка защищает свою лошадь от браконьеров в трейлере фильма «Дикое сердце»

Девочка защищает свою лошадь от браконьеров в трейлере фильма «Дикое сердце»

12 октября 2023 14:12
Девочка защищает свою лошадь от браконьеров в трейлере фильма «Дикое сердце»

В российский прокат фильм выйдет 23 ноября.

Российская прокатная компания Global Film представила дублированный трейлер немецкого приключенческого фильма «Дикое сердце». Это эмоциональная и трогательная картина для всей семьи о несокрушимой дружбе 11-летней школьницы и дикой лошади. В основу сюжета лег цикл книг популярной детской писательницы Уш Лун.

Главная героиня — девочка по имени Энни, которая вместе со своими родителями переезжает в другой город. Она поступает в новую школу, однако отношения со сверстниками у нее не ладятся. Несмотря на это, Энни все же удается обрести подлинного и верного друга. Им становится свободолюбивая лошадь по имени Дикое сердце. Дружеские узы между девочкой и лошадью становятся очень прочными. Когда Дикое сердце оказывается в плену у промышляющих в этих краях браконьеров, Энни решит, что ей непременно нужна помощь ее одноклассников. Вместе они сделают все, чтобы спасти лошадь и преподать урок злодеям.

Снял фильм режиссер Маркус Дитрих («Домовята. Навстречу приключениям»). В основной актерский состав вошли Марта Хаберланд («Откровенно говоря»), Софи Лутс («Место преступления»), Дитер Халлерворден («Мёд в голове») и Лукас Тавернье («Розовая пантера», «Охотники за сокровищами»).

Фото: Global Film
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Рестлер Зак Эфрон выходит на ринг в трейлере биографической драмы «Стальная хватка» Рестлер Зак Эфрон выходит на ринг в трейлере биографической драмы «Стальная хватка» Читать далее 11 октября 2023
Валерия Гай Германика приступила к съемкам второго сезона сериала «Обоюдное согласие» Валерия Гай Германика приступила к съемкам второго сезона сериала «Обоюдное согласие» Читать далее 12 октября 2023
Остросюжетная драма о мести и любви: стоит ли смотреть турецкий хит «Кровавые цветы» Остросюжетная драма о мести и любви: стоит ли смотреть турецкий хит «Кровавые цветы» Читать далее 12 октября 2023
Три 17-летние девочки переживают свое первое «взрослое» лето в трейлере фильма «Краш-тест» Три 17-летние девочки переживают свое первое «взрослое» лето в трейлере фильма «Краш-тест» Читать далее 11 октября 2023
Математик-савант противостоит мафии в новом трейлере сериала «Теория больших денег» Математик-савант противостоит мафии в новом трейлере сериала «Теория больших денег» Читать далее 12 октября 2023
В недалеком будущем: 5 грядущих мультфильмов DreamWorks В недалеком будущем: 5 грядущих мультфильмов DreamWorks Читать далее 11 октября 2023
Милое животное устраивает кровопролитие в трейлере слэшера «Мой ленивец-убийца» Милое животное устраивает кровопролитие в трейлере слэшера «Мой ленивец-убийца» Читать далее 11 октября 2023
Сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» будет почти полностью переснят Сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» будет почти полностью переснят Читать далее 12 октября 2023
Завершились съемки финального сезона «Трудных подростков» — доступен тизер Завершились съемки финального сезона «Трудных подростков» — доступен тизер Читать далее 11 октября 2023
Ситкомы с душой: 5 сериалов, похожих на «Шиттс Крик» Ситкомы с душой: 5 сериалов, похожих на «Шиттс Крик» Читать далее 12 октября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше