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Киноафиша Новости Джейсон Стэйтем в одиночку борется с прогнившей системой в трейлере боевика «Пчеловод»

Джейсон Стэйтем в одиночку борется с прогнившей системой в трейлере боевика «Пчеловод»

5 октября 2023 09:54
Джейсон Стэйтем в одиночку борется с прогнившей системой в трейлере боевика «Пчеловод»

Новый фильм Дэвида Эйра.

Попрощавшись со своими боевыми товарищами в вышедшей недавно четвертой части «Неудержимых», Джейсон Стэйтем присоединился к новой специальной организации. Студия MGM представила первый трейлер экшен-триллера «Пчеловод», главный герой которого мстит компании, занимающейся кражей персональных данных. Будучи бывшим членом специального подразделения «Пчеловоды», герой Стэйтема вновь берется за оружие, но затем выясняет, что миазмы коррупции простираются до высших эшелонов власти.

До того, как начать кровавую месть, персонаж Стэйтема занимался разведением пчел, помогая пожилой женщине, которая стала его лучшим другом. По вине мошенников она теряет все свои сбережения и от отчаяния совершает самоубийство. Убитый горем Стэйтем в отместку сжигает одну из штаб-квартир преступной фирмы. В дальнейшем масштаб миссии протагониста разрастается до национальных масштабов, при этом большие боссы с самого верха осознают, что им противостоит далеко не обычный человек.

Трейлер дает понять, что в фильме будет масса перестрелок и сражений, а также комичные сцены убийств. Например, в одной сцене главный герой привязывает покалеченного негодяя к машине, мчащейся в пропасть, тогда как в другой — использует мед, чтобы поджечь противницу.

Режиссером «Пчеловода» выступает Дэвид Эйр («Отряд самоубийц», «Патруль», «Ярость»). Сценарий написал Курт Уиммер («Эквилибриум»).

Мировая премьера состоится 12 января 2024 года.

Фото: MGM
Елена Королева
Елена Королева
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