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Киноафиша Новости Пенсия отменяется: Хаяо Миядзаки уже работает над следующим фильмом

Пенсия отменяется: Хаяо Миядзаки уже работает над следующим фильмом

4 октября 2023 14:11
Пенсия отменяется: Хаяо Миядзаки уже работает над следующим фильмом

Продюсер студии Ghibli считает, что режиссер не уйдет на покой до своего 90-летия.

Легенда японской анимации Хаяо Миядзаки пока что не планирует уходить на пенсию. Ранее предполагалось, что прощальным мультфильмом 82-летнего мэтра станет аниме «Мальчик и птица», однако в середине прошлого месяца эта информация была опровергнута людьми из круга Миядзаки. Теперь же о продолжении творческой деятельности великого аниматора в интервью французскими журналистам заявил один из продюсеров студии Ghibli Тосио Судзуки. По его словам, режиссер уже с головой погружен в разработку нового проекта:

«Он все время думает о своем следующем проекте. Я не могу как-либо препятствовать этому… Честно говоря, я уже сдался. Я больше не пытаюсь отговорить его от данной затеи, даже если ему пришлось бы снять неудачную картину. Работа больше всего очаровывает его в жизни. Мы общались буквально недавно, и он удивил меня, заявив: «Кстати, о чем был мой последний фильм? Что-то не могу вспомнить». А затем продолжил, заговорив о новом проекте. Так что его не остановить. Пока он работает, я тоже не могу уйти на пенсию. Сейчас ему уже 82 года, но полагаю, что он будет продолжать в том же духе до своего 90-летия. И я буду следовать за ним».

«Мальчик и птица» вышел в японский прокат в середине июля, получил множество хвалебных отзывов (Rotten Tomatoes — 98%) и заработал за этот период на родине солидные $55 млн. Российская премьера мультфильма намечена на 7 декабря.

Фото: Yomiuri Shimbun
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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