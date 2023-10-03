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Киноафиша Новости Начались съемки спин-оффа сериала «Бывшие» с Полиной Гагариной

Начались съемки спин-оффа сериала «Бывшие» с Полиной Гагариной

3 октября 2023 16:16
Начались съемки спин-оффа сериала «Бывшие» с Полиной Гагариной

В честь начала производства опубликовано видео с участием Любови Аксеновой.

Накануне в Москве стартовали съемки многосерийной драмы «Красные линии», являющейся спин-оффом сериала «Бывшие». Оригинальная романтическая история о противоречивой любви Яны и Ильи завершилась, однако авторы посчитали, что сюжетная линия одной из героинь осталось до конца не раскрытой. Ведущую роль в «Красных линиях» исполняет Полина Гагарина, признавшаяся, что участие в шоу стало для нее настоящим творческим вызовом.

В честь начала производства онлайн-кинотеатр START опубликовал интригующий ролик. В представленном видео замечена звезда оригинала Любовь Аксенова, специально приехавшая на съемки, чтобы поддержать Гагарину и пожелать команде удаче.

Действие развернется за три года до развязки оригинального сериала. В центре сюжета — дерзкая московская писательница и известный коуч Елена Берн. В «Бывших» героиня появилась на пике успеха, уже имея миллионы подписчиков и множество разнообразных проблем, но в сольном сериале затрагивается тема ее карьерного взлета. В спин-ффе будет показано, на что пришлось пойти Лене, чтобы добиться своего текущего статуса.

Вместе с Гагариной в актерский состав вошли Илья Любимов, Александра Флоринская, Ростислав Бершауэр, Алексей Маклаков, Сергей Бредюк и Тина Стойилкович. Режиссером выступает Гамлет Дульян («Последователи», «МЫ»), пообещавший очень эмоциональную историю.

Дата премьеры пока не установлена.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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