Студенты отправляются на Олимпийские игры в трейлере фильма «Мальчики в лодке»

Студия MGM представила первый трейлер основанной на реальных событиях спортивной драмы «Мальчики в лодке», которая является новым режиссерским проектом Джорджа Клуни. Фильм повествует о команде молодых американских гребцов, которые в статусе записных аутсайдеров попадают на Олимпийские игры 1936 года в Берлине, но завоевывают там золото.

В трейлере обрисованы времена, на фоне которых разворачиваются события. Это года, когда эхом еще дает о себе знать Великая депрессия. Огромное число американских семей погрязло в долгах, поэтому люди вынуждены жить в бедности без надежды на исправление ситуации. Но именно эти проблемы постегивают новообразованный коллектив молодых гребцов сплотиться и вместе идти к поставленной цели. Кроме того, принадлежность к команде дает им шанс получить стипендию, а также обеспечивает жильем и пропитанием. Однако трудность состоит в том, что большинство этих ребят никогда не занимались спортом. Сначала это даже было предметом шуток в США, однако настроение общественности изменилось, когда неопытная команда показала свою силу.

Ведущие роли сыграли Джоэл Эдгертон, Каллум Тернер, Питер Гиннесс, Сэм Страйк, Томас Эльмс, Джек Малхерн, Люк Слаттери и Крис Диамантополос. Сценарий написал Марк Л. Смит («Выживший») на основе книги Дэниэла Джеймса Брауна.

В США «Мальчики в лодке» выйдут в прокат 25 декабря.