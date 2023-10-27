Мартин Скорсезе сравнил себя с Квентином Тарантино

В честь премьеры «Убийц цветочной луны» режиссер Мартин Скорсезе дал объемное интервью для Associated Press, где поделился мыслями о своей многолетней карьере. В этом году легендарному постановщику исполнится 81 год, однако он пока не планирует прекращать творческую деятельность — сейчас мэтр уже занимается разработкой следующей ленты. Обсуждая тему ухода из профессии, Скорсезе припомнил своего не менее известного коллегу, Квентина Тарантино, намеренного уйти из большого кино после выхода десятого фильма.

По словам создателя «Отступников» и «Таксиста», его главное отличие от Тарантино заключается в том, что последний прежде всего является сценаристом, а это совсем другое. Тарантино неоднократно говорил, что с возрастом ему становится сложнее найти контакт с аудиторией, поэтому в свои 60 лет он хочет красиво уйти на пике творческой силы, не потеряв хватку. Скорсезе же отметил, что его любопытство и тяга к новым историям еще не угасли, однако он очень хорошо понимает, что движет автором «Однажды в… Голливуде»:

«Он же писатель. Это ведь совсем другое. Я придумываю истории, но меня привлекают также сюжеты, созданные другими людьми. Я могу работать разными способами. Считаю, что это совсем иной процесс… Я всецело уважаю драматургов и хотел бы сам писать, если бы мог. Просто находиться в комнате и создавать романы, а не фильмы. Ведь все это истории, очень длинные истории».

Следующим проектом Скорсезе станет экранизация романа Дэвида Гранна «Вэйджер: История о кораблекрушении, мятеже и убийстве». Главную роль в картине сыграет Леонардо ДиКаприо. Что касается Тарантино, то после завершения забастовки Гильдии актеров Америки он приступит к съемкам своего, как он утверждает, «прощального» фильма. Он получил название «Кинокритик».