Ученые представили обновленный список самых страшных фильмов
В десятку вошли «Синистер», «Заклятие», «Два, три, демон, приди!» и другие.
Британский исследовательский проект Science of Scare опубликовал ежегодную подборку самых страшных фильмов в истории кино, составленную на основе данных от сердечных сокращений зрителей. Организаторы отобрали фокус-группу из пятидесяти человек, снабдили их пульсометрами, а также хронокардиографами, показывающими вариабельность сердечного ритма, и показали им избранные картины.
Список возглавил фильм ужасов Скотта Дерриксона «Синистер», а на втором месте оказалься «Астрал. Онлайн» (2020) Роба Сэвиджа. Тройку лидеров замкнула лента «Паранормальные явления. Скинамаринк». Единственным хоррором в рейтинге, выпущенным до 2010 года, оказался мистический триллер «Шесть демонов Эмили Роуз». В то же время классика, включая «Кошмар на улице Вязов», расположилась далеко за пределами первой дюжины.
Ниже приведен топ-10:
- «Синистер» (2012), реж. Скотт Дерриксон;
- «Астрал. Онлайн» (2020), реж. Роб Сэвидж;
- «Паранормальные явления. Скинамаринк» (2023), реж. Кайл Эдуард Болл;
- «Астрал» (2011), реж. Джеймс Ван;
- «Заклятие» (2013), реж. Джеймс Ван;
- «Реинкарнация» (2018), реж. Ари Астер;
- «Улыбка» (2022), реж. Паркер Финн;
- «Шесть демонов Эмили Роуз» (2005), реж. Скотт Дерриксон;
- «ООО «Дом Ада» (2015), реж. Стивен Коньетти;
- «Два, три, демон, приди!» (2023), реж. Дэнни Филиппу и Майкл Филиппу.