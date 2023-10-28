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Ученые представили обновленный список самых страшных фильмов

28 октября 2023 14:36
Ученые представили обновленный список самых страшных фильмов

В десятку вошли «Синистер», «Заклятие», «Два, три, демон, приди!» и другие.

Британский исследовательский проект Science of Scare опубликовал ежегодную подборку самых страшных фильмов в истории кино, составленную на основе данных от сердечных сокращений зрителей. Организаторы отобрали фокус-группу из пятидесяти человек, снабдили их пульсометрами, а также хронокардиографами, показывающими вариабельность сердечного ритма, и показали им избранные картины.

Список возглавил фильм ужасов Скотта Дерриксона «Синистер», а на втором месте оказалься «Астрал. Онлайн» (2020) Роба Сэвиджа. Тройку лидеров замкнула лента «Паранормальные явления. Скинамаринк». Единственным хоррором в рейтинге, выпущенным до 2010 года, оказался мистический триллер «Шесть демонов Эмили Роуз». В то же время классика, включая «Кошмар на улице Вязов», расположилась далеко за пределами первой дюжины.

Ниже приведен топ-10:

  1. «Синистер» (2012), реж. Скотт Дерриксон;
  2. «Астрал. Онлайн» (2020), реж. Роб Сэвидж;
  3. «Паранормальные явления. Скинамаринк» (2023), реж. Кайл Эдуард Болл;
  4. «Астрал» (2011), реж. Джеймс Ван;
  5. «Заклятие» (2013), реж. Джеймс Ван;
  6. «Реинкарнация» (2018), реж. Ари Астер;
  7. «Улыбка» (2022), реж. Паркер Финн;
  8. «Шесть демонов Эмили Роуз» (2005), реж. Скотт Дерриксон;
  9. «ООО «Дом Ада» (2015), реж. Стивен Коньетти;
  10. «Два, три, демон, приди!» (2023), реж. Дэнни Филиппу и Майкл Филиппу.
Фото: Lionsgate
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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