Ученые представили обновленный список самых страшных фильмов

В десятку вошли «Синистер», «Заклятие», «Два, три, демон, приди!» и другие.

Британский исследовательский проект Science of Scare опубликовал ежегодную подборку самых страшных фильмов в истории кино, составленную на основе данных от сердечных сокращений зрителей. Организаторы отобрали фокус-группу из пятидесяти человек, снабдили их пульсометрами, а также хронокардиографами, показывающими вариабельность сердечного ритма, и показали им избранные картины.

Список возглавил фильм ужасов Скотта Дерриксона «Синистер», а на втором месте оказалься «Астрал. Онлайн» (2020) Роба Сэвиджа. Тройку лидеров замкнула лента «Паранормальные явления. Скинамаринк». Единственным хоррором в рейтинге, выпущенным до 2010 года, оказался мистический триллер «Шесть демонов Эмили Роуз». В то же время классика, включая «Кошмар на улице Вязов», расположилась далеко за пределами первой дюжины.

Ниже приведен топ-10: