Валерия Гай Германика приступила к съемкам второго сезона сериала «Обоюдное согласие»

Онлайн-кинотеатр KION и компания MEDIASLOVO объявили о начале съемок второго сезона драматического сериала об абьюзивных отношениях «Обоюдное согласие», режиссером которого выступает Валерия Гай Германика («Все умрут, а я останусь»).

Отправной точкой сюжета станет убийство видного бизнесмена и отца нескольких детей Григория Винишева. Главной подозреваемой сразу же становится его супруга Марина, поскольку многие факторы говорят о том, что именно она нанесла смертельный удар ножом. В ходе расследования становится очевидно, что внешне идеальный брачный союз был лишь ширмой, за которой творились страшные вещи. На деле Григорий был тираном, который подвергал насилию свою супругу. Но кто же взял на себя функцию карателя и наказал его смертью? Распутывать этот клубок берутся следователь Анна и правозащитница Ида.

Дебютный сезон «Обоюдного согласия» снискал большой успех у публики, став хитом KION. Хотя в предстоящих сериях будут фигурировать новые персонажи, концепция сохранится.

Над сценарием второго сезона работали практикующий психотерапевт Татьяна Салахиева-Талал, Александр Талал и Виктория Островская. Вместе с Дианой Арбениной в основной актерский состав вошли Глафира Тарханова, Максим Ползиков, Елена Ханга, Мария Кончаловская и Глеб Пускепалис.