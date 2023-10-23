Молодой кинорежиссер делает фильм в доме тетушки в трейлер комедии «Книга решений»

Дистрибьюторская компания «Русский Репортаж» представила дублированный трейлер фильма «Книга решений», который является новым проектом известного режиссера Мишеля Гондри («Вечное сияние чистого разума», «Наука сна»). Ведущую роль исполнил звезда современного французского кино Пьер Нинэ («Черный ящик», «Ив Сен-Лоран»).

Главный герой — кинорежиссер Марк (Нинэ). Он уверен в своем таланте, но в ходе работы над своим новым проектом догадывается, что продюсеры намереваются отстранить его от работы и не дать ему реализовать свой творческий замысел. Решив действовать на опережение, он при поддержке преданной ему команды достает весь отснятый материал и тайно отправляется в удаленный от города дом своей тети. Там он рассчитывает закончить картину, отсняв отавшиеся сцены, а также поработав над монтажом и звуком. Это выливается в череду комичных ситуаций.

Вместе с Нинэ в картине сыграли Венсан Эльбаз, Франсуаза Лебрун, Камилль Рутерфорд, Бланш Гарден, Фрэнки Уоллак, Алекс Мартин, Доминик Валадье, Мурад Будауд, Люка Ноэль и Роза Арлеан. Небольшую роль также исполнил певец Стинг.

В российском прокате «Книга решений» появится 16 ноября. 20 октября фильм был показан на кинофестивале «Послание к человеку», стартовавшем в этот день в Санкт-Петербурге.