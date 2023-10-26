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Киноафиша Новости Мэттью Гуд приходит к основателю психоанализа в трейлере драмы «По Фрейду»

Мэттью Гуд приходит к основателю психоанализа в трейлере драмы «По Фрейду»

26 октября 2023 11:46
Мэттью Гуд приходит к основателю психоанализа в трейлере драмы «По Фрейду»

Весной фильм выйдет в России.

Кинокомпания Sony Pictures Classics выпустила первый трейлер фильма «По Фрейду», который также известен под названием «Последняя сессия Фрейда». Картина повествует о споре, который в канун начала Второй мировой войны развернулся между известным писателем Клайвом Стейплзом Льюисом, создавшим серию «Хроники Нарнии», и великим психоаналитиком Зигмундом Фрейдом. Льюиса сыграл Мэттью Гуд, тогда как Фрейда воплотил Энтони Хопкинс.

«Зачем вы пришли на встречу со мной, если вы столь рьяно отвергаете мои воззрения?» — спрашивает в трейлере Фрейд у своего визави.

Действие разворачивается через два дня после того, как Гитлер вторгся в Польшу, а Англия начала подвергаться бомбардировкам со стороны Германии. Из-за нацистов Фрейд был вынужден бежать из Вены. В Лондоне он встречается с Льюисом, который не только был писателем и филологом, то также теологом. Некогда будучи атеистом, он твердо уверовал в христианского Бога. В беседе Льюиса с «отцом психоанализа» будут затронуты отношения между наукой и религией, верой и логикой.

«Вы всю свою жизнь настаивали на том, что концепция Бога смехотворна — схватка между Богом и Сатаной», — говорит персонаж Гуда.

«Да, но я не говорил, на чьей я стороне», — отвечает Фрейд.

Этот разговор длится весь день. Льюис бросает вызов неверию Фрейда, тогда как Фрейд бросает вызов страхам Льюиса.

«В глубине души мы все являемся трусами перед лицом смерти», — отмечает Фрейд.

Фильм является экранизацией пьесы Марка Ст. Джермейна. Режиссером и соавтором сценария выступил Мэттью Браун.

В российский прокат «По Фрейду» выйдет 21 марта 2024 года.

Фото: Sony Pictures Classics
Елена Королева
Елена Королева
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