Критики разочаровались, но публике нравится: появились рецензии на фильм «Рептилии»

Картину хвалят за атмосферу и актерскую игру, но ругают за отсутствие интриги.

До стримингового релиза криминального триллера Netflix «Рептилии» с Бенисио Дель Торо, Джастином Тимберлейком и Алисией Сильверстоун осталось всего несколько дней, но в сети уже есть отзывы как от криктиков, так и от рядовых зритедей. Мировая премьера фильма Гранта Сингера состоялась в рамках кинофестиваля в Торонто, где пресса его встретила довольно прохладно, но, как это часто бывает, обычным зрителям, посмотревшим картину в избранных кинотеатрах США, она в целом понравилась. Критический рейтинг одобрения на агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes сейчас составляет всего 42%, зато оценка аудитории — 78%.

Ниже приведены выдержки из обзоров СМИ:

А.А. Дауд, IGN Movies:

«Сдержанная игра Бенисио Дель Торо, исполнившего роль усталого детектива, пожалуй, является единственным достоинством этого нового триллера Netflix. Вся интрига об убийстве быстро утопает в зловещей атмосфере ленты».

Ричард Лоусон, Vanity Fair:

«Красивый, увлекательный фильм категории B, снятый довольно талантливо. Полнометражный дебют клипмейкера Гранта Сингера получился далеко не идеальным, но видно, что постановщик старался превратить кино в нечто большее, а не просто состряпать одноразовый контент для стриминга».

Рэйчел ЛаБонте, Screen Rant:

«Главные преимущества «Рептилий» заключаются в крепком актерском составе и отличной созданной атмосфере загадочности, но, к сожалению, во что-то большее это так и не переросло».

Оуэн Глейберман, Variety:

«Рептилии» могут увлечь зрителей простой и хорошо прописанной интригой».

Наталья Винкельман, New York Times:

«После того как становится известна личность преступника, интерес к этому фильму моментально пропадает. Это кино напоминает ненасытную змею, откусывающую гораздо больше, чем она способна проглотить».

«Рептилии» выйдут на Netflix 6 октября.