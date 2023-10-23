Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Следующая жертва" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Самолет терпит крушение среди гор в новом тизере триллера о выживании «Общество снега»

Самолет терпит крушение среди гор в новом тизере триллера о выживании «Общество снега»

23 октября 2023 10:58
Самолет терпит крушение среди гор в новом тизере триллера о выживании «Общество снега»

Испанский претендент на «Оскар».

Стрим-сервис Netflix выпустил второй тизер ожидаемого испано-американского триллера «Общество снега», режиссером которого выступает Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2», «Властелин колец: Кольца власти»). Мировая премьера картины состоялась на прошедшем ранее в этом году Венецианском кинофестивале.

В основу проекта легла одноименная книга уругвайского журналиста Пабло Вьерси, которая вышла в свет в 2009 году. Основанный на реальных событиях фильм повествует о членах регбийной команды, переживших авиакатастрофу в Андах в 1972 году. Из 45 пассажиров самолета в живых остались только семеро. Они оказались на прозванном Долиной слез леднике, расположенном на высоте 4 тысячи метров над уровнем моря. Чтобы не умереть от голода, жертвам катастрофы пришлось поедать тела своих погибших товарищей.

Испания выдвинула «Общество снега» на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Для Байоны это уже вторая номинация на премию Американской академии после «Приюта» (2007).

На Netflix «Общество снега» выйдет 4 января. Критический рейтинг одобрения фильма на Rotten Tomatoes составляет 92% при 13 рецензиях.

Фото: Netflix
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Лариса Гузеева и Гарик Харламов меняются телами в трейлере комедии «Теща» Лариса Гузеева и Гарик Харламов меняются телами в трейлере комедии «Теща» Читать далее 26 октября 2023
В осажденном Ленинграде орудуют вероломные преступники в трейлере сериала «Банда ЗИГ ЗАГ» В осажденном Ленинграде орудуют вероломные преступники в трейлере сериала «Банда ЗИГ ЗАГ» Читать далее 27 октября 2023
Саша Бортич продает драгоценное колье в тизере сериала «Блеск» Саша Бортич продает драгоценное колье в тизере сериала «Блеск» Читать далее 27 октября 2023
Бандиты из 90-х осваиваются в современной Москве в трейлере сериала «Отмороженные» Бандиты из 90-х осваиваются в современной Москве в трейлере сериала «Отмороженные» Читать далее 26 октября 2023
Принцесса Диана отправляется в Париж в трейлере финального сезона «Короны» Принцесса Диана отправляется в Париж в трейлере финального сезона «Короны» Читать далее 27 октября 2023
Что смотреть на выходных: «Продавцы боли», «Позолоченный век» и новый «Изгоняющий дьявола» Что смотреть на выходных: «Продавцы боли», «Позолоченный век» и новый «Изгоняющий дьявола» Читать далее 27 октября 2023
Джесси Бакли обвиняют в оскорблении Оливии Колман в трейлере комедии «Злобные маленькие письма» Джесси Бакли обвиняют в оскорблении Оливии Колман в трейлере комедии «Злобные маленькие письма» Читать далее 27 октября 2023
Киллер Майкл Фассбендер берется за смертельно опасную миссию в новом трейлере «Убийцы» Киллер Майкл Фассбендер берется за смертельно опасную миссию в новом трейлере «Убийцы» Читать далее 27 октября 2023
Виктория Исакова идет на крайние меры ради спасения сына в трейлере драмы «Лунатики» Виктория Исакова идет на крайние меры ради спасения сына в трейлере драмы «Лунатики» Читать далее 27 октября 2023
Необыкновенная девочка спасает своего отца в трейлере мультфильма «Страшилка и тайна города света» Необыкновенная девочка спасает своего отца в трейлере мультфильма «Страшилка и тайна города света» Читать далее 27 октября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше