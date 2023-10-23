Самолет терпит крушение среди гор в новом тизере триллера о выживании «Общество снега»

Стрим-сервис Netflix выпустил второй тизер ожидаемого испано-американского триллера «Общество снега», режиссером которого выступает Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2», «Властелин колец: Кольца власти»). Мировая премьера картины состоялась на прошедшем ранее в этом году Венецианском кинофестивале.

В основу проекта легла одноименная книга уругвайского журналиста Пабло Вьерси, которая вышла в свет в 2009 году. Основанный на реальных событиях фильм повествует о членах регбийной команды, переживших авиакатастрофу в Андах в 1972 году. Из 45 пассажиров самолета в живых остались только семеро. Они оказались на прозванном Долиной слез леднике, расположенном на высоте 4 тысячи метров над уровнем моря. Чтобы не умереть от голода, жертвам катастрофы пришлось поедать тела своих погибших товарищей.

Испания выдвинула «Общество снега» на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Для Байоны это уже вторая номинация на премию Американской академии после «Приюта» (2007).

На Netflix «Общество снега» выйдет 4 января. Критический рейтинг одобрения фильма на Rotten Tomatoes составляет 92% при 13 рецензиях.