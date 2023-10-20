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Киноафиша Новости Барри Кеоган проникает в высшее общество в трейлере фильма Эмиральд Феннел «Солтберн»

Барри Кеоган проникает в высшее общество в трейлере фильма Эмиральд Феннел «Солтберн»

20 октября 2023 14:50
Барри Кеоган проникает в высшее общество в трейлере фильма Эмиральд Феннел «Солтберн»

Новый проект постановщицы «Девушки, подающей надежды» понравился критикам.

Студия MGM выпустила полноценный трейлер сатирического триллера Эмиральд Феннел «Солтберн». Ведущие роли в новом режиссерском проекте создательницы «Девушки, подающей надежды» исполнили номинант на премию «Оскар» Барри Кеоган («Банши Инишерина») и звезда сериала «Эйфория» Джейкоб Элорди.

Действие разворачивается в 2006 году. В центре сюжета — тихий интеллигентный студент Оливер Квик (Кеоган), пытающийся втиснуться в сложную экосистему Оксфордского университета. Однажды он помогает богатому и популярному аристократу Феликсу Кэттону (Элорди). Между ними завязывается дружеское общение, так что новый приятель приглашает Оливера на каникулы в Солтберн — огромно родовое поместье своей экстравагантной семьи. Там Оливер знакомится с эксцентричными родственниками Феликса и погружается в причуды высшего общества и атмосферу безудержного веселья, где все очень сложно и неоднозначно. Лето, проведенное в особняке Кэттонов, Оливер не забудет никогда.

В остальной актерский состав вошли Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Ричард Э. Грант («Сможете ли вы меня простить?»), Арчи Мадекве («Гран Туризмо»), Элисон Оливер («Разговоры с друзьями»), Сэди Совералл («Судьба: Сага клуба Винкс») и Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

Мировая премьера «Солтберна» состоялась в конце августа на международном кинофестивале в Теллуриде, после чего фильм прошел через целый ряд киносмотров. Критический рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes сейчас составляет 81%. В мировой прокат фильм выйдет 17 ноября.

Фото: MGM
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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