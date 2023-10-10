Объявлены победители первого фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Вчера, 9 октября, в Геленджике подошел к концу впервые проведенный кинофестиваль «Маяк», организатором которого является фонд «Кинопрайм».

Главного приза была удостоена дебютная картина Анны Кузнецовой «Каникулы». Фильм повествует о молодой школьной учительнице Тане (Дарья Савельева), вместе с юными членами театрального кружка едет в Сочи. Компанию им составляет завуч Мария Генриховна (Полина Кутепова). Несмотря на изначальную настороженность Тани, со временем она проникается к коллеге восхищением и большой симпатией. На фестивале организаторы выдвигают перед главными героинями требования, которые подразумевают измену самим себе, так что Тане и Марии Генриховне предстоит сделать важный выбор, в том числе учитывая переживания своих подопечных.

Приз за лучшую режиссерскую работу получил Дмитрий Давыдов за черно-белый фильм «Чума», тогда как наградой за лучший сценарий была отмечена Любовь Мульменко за картину «Фрау». В номинации «Лучшая мужская роль» победил Эльдар Калимулин («Год рождения»), а в номинации «Лучшая женская роль» — Лиза Янковская («Фрау»). Лучшим оператором был признан Алишер Хамидходжаев («Королевство»). Эта же картина, снятая Татьяной Рахмановой, была награждена призом за лучший дебют.