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В бассейне скрывается зло в трейлере хоррора «Ночное плавание»

6 октября 2023 15:25
В бассейне скрывается зло в трейлере хоррора «Ночное плавание»

Новый жуткий фильм от создателей «М3ГАН».

Студия Universal Pictures представила дебютный трейлер мистического триллера «Ночное плавание», продюсерами которого выступают Джеймс Ван и Джейсон Блум. Картина основана на одноименной короткометражке 2014 года.

В центре сюжета — бывший профессиональный бейсболист Рэй Уоллер, вынужденный закончить карьеру из-за тяжелой травмы. Он переезжает вместе с женой Евой и двумя детьми в новый дом. Несмотря на свое физическое состояние, мужчина все еще надеется вернуться в большой бейсбол. Он решает привести в порядок старый заброшенный бассейн, расположенный на заднем дворе его нового жилья. С помощью водных процедур Рэй хочет сплотить семью и вернуть себе форму, но вместо этого случайно освобождает мистическое зло, способное утащить его самого и близких в глубины леденящего душу ужаса. Чтобы избежать катастрофы, семье необходимо разгадать мрачную тайну их нового дома.

Режиссером нового проекта от компаний Atomic Monster и Blumhouse яляется автор оригинальной 4-минутной короткометражки Брайс Макгуайр. Сценарий вместе с ним написал Род Блэкхерст. Ведущие роли сыграли звезда мини-сериала Marvel «Сокол и Зимний солдат» Уайатт Рассел и номинантка на премию «Оскар» Керри Кондон («Банши Инишерина»). Также в фильме сыграли Нэнси Ленехан, Бен Синклер, Джоди Лонг, Амели Хеферле, Гэвин Уоррен, Эдди Мартинес и Элайджа Дж. Робертс.

«Ночное плавание» выйдет зарубежный прокат 5 января 2024 года.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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