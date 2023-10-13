Константин Хабенский и Юлия Пересильд признаны главными киноартистами года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса на предмет самых популярных отечественных киноартистов, фильмов и сериалов. Приведенные ниже проценты соотносятся с числом респондетов, давших содержательный ответ.

Среди актеров трио лидеров составили Константин Хабенский, набравший 12% голосов, Сергей Безруков и Владимир Машков (по 11%). Имевший в прошлом году 7% Сергей Бурунов на этот раз набрал 6%. Столько же у Александра Петрова. Также в рейтинг попали Никита Михалков, Евгений Миронов (по 4%), Данила Козловский, Дмитрий Нагиев, Михаил Пореченков, Федор Бондарчук и Дмитрий Певцов (все — по 3%). Любопытно, что Хабенского чаще называли женщины, тогда как Бурунова — мужчины. Среди молодежи наибольшей популярностью пользуются Петров и Павел Прилучный.

Главной актрисой этого года была признана Юлия Пересильд (11%, тогда как в прошлом году было 2%). Очевидно, этому поспособствовал снятый на МКС фильм «Вызов», в котором она исполнила главную роль. Второе место заняла Светлана Ходченкова с 5%. Далее расположились Екатерина Гусева и Елизавета Боярская (по 4%), причем Боярскую чаще называли мужчины. Также в рейтинг вошли Мария Куликова, Любовь Аксенова, Анна Ковальчук и Ирина Пегова (все — по 3%).

Главными фильмами 2023 года, согласно результатом опроса, стали «Чебурашка» (11%) и «Вызов» (9%). Что до сериалов, то 60% респондентов затруднились ответить на соответствующий вопрос. Были отмечены такие телепроекты, как «След» (3%), «Пес» (2%), «Первый отдел» (2%), «Доктор Краснов» (2%), «Папины дочки. Новые» (2%).