Эмма Стоун учится жить в обществе в новом трейлере фильма «Бедные-несчастные»

Студия Searchlight Pictures представила расширенный трейлер нового проекта Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» во главе с Эммой Стоун, Марком Руффало и Уиллемом Дефо. Мировая премьера картины состоялась ранее в этом году на Венецианском кинофестивале, удостоившись 10-минутной овации, а затем получив главный приз смотра — «Золотого льва».

В основу «Бедных-несчастных» лег одноименный роман Аласдера Грея, вышедший в свет в 1992 году. Это переосмысление истории о докторе Франкенштейне и созданном им монстре. В центре сюжета — девушка по имени Белла Бакстер (Стоун). Она умирает, но блестящий неортодоксальный ученый (Дефо) возвращает ее к жизни, пересадив ей мозг ребенка. Белла заново постигает мир, а в дальнейшем сбегает с пронырливым и распутным юристом Дунканом Веддерберном (Руффало). Будучи свободной от предубеждений своего времени, Белла утверждается в качестве борца за равенство и эмансипацию.

В трейлере нарезка фрагментов из фильма перемежается с цитатами Стоун, которая рассказывает о своей героине:

«Я хотела сыграть Беллу, потому что это ощущалось как принятие того, что значит быть женщиной, быть свободной, быть напуганной, быть храброй».

По словам актрисы, это очень веселая и смешная картина. Судя по ролику, многие шутки будут основываться на том, что Белла игнорирует традиционные правила поведения в обществе и прямо выражает свои мысли и эмоции.

В США фильм выйдет 8 декабря.