Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Новенький" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Эмма Стоун учится жить в обществе в новом трейлере фильма «Бедные-несчастные»

Эмма Стоун учится жить в обществе в новом трейлере фильма «Бедные-несчастные»

20 октября 2023 11:02
Эмма Стоун учится жить в обществе в новом трейлере фильма «Бедные-несчастные»

Ролик изобилует шутками.

Студия Searchlight Pictures представила расширенный трейлер нового проекта Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» во главе с Эммой Стоун, Марком Руффало и Уиллемом Дефо. Мировая премьера картины состоялась ранее в этом году на Венецианском кинофестивале, удостоившись 10-минутной овации, а затем получив главный приз смотра — «Золотого льва».

В основу «Бедных-несчастных» лег одноименный роман Аласдера Грея, вышедший в свет в 1992 году. Это переосмысление истории о докторе Франкенштейне и созданном им монстре. В центре сюжета — девушка по имени Белла Бакстер (Стоун). Она умирает, но блестящий неортодоксальный ученый (Дефо) возвращает ее к жизни, пересадив ей мозг ребенка. Белла заново постигает мир, а в дальнейшем сбегает с пронырливым и распутным юристом Дунканом Веддерберном (Руффало). Будучи свободной от предубеждений своего времени, Белла утверждается в качестве борца за равенство и эмансипацию.

В трейлере нарезка фрагментов из фильма перемежается с цитатами Стоун, которая рассказывает о своей героине:

«Я хотела сыграть Беллу, потому что это ощущалось как принятие того, что значит быть женщиной, быть свободной, быть напуганной, быть храброй».

По словам актрисы, это очень веселая и смешная картина. Судя по ролику, многие шутки будут основываться на том, что Белла игнорирует традиционные правила поведения в обществе и прямо выражает свои мысли и эмоции.

В США фильм выйдет 8 декабря.

Фото: Searchlight Pictures
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Эмма Стоун учится жить в обществе в новом трейлере фильма «Бедные-несчастные» Эмма Стоун учится жить в обществе в новом трейлере фильма «Бедные-несчастные» Читать далее 20 октября 2023
Барри Кеоган проникает в высшее общество в трейлере фильма Эмиральд Феннел «Солтберн» Барри Кеоган проникает в высшее общество в трейлере фильма Эмиральд Феннел «Солтберн» Читать далее 20 октября 2023
Трудный подросток противостоит насилию в интернате в трейлере мини-сериала «Абсолютное зло» Трудный подросток противостоит насилию в интернате в трейлере мини-сериала «Абсолютное зло» Читать далее 19 октября 2023
Александр Головин получает миссию от следователей в трейлере фильма «В потоке трех стихий» Александр Головин получает миссию от следователей в трейлере фильма «В потоке трех стихий» Читать далее 20 октября 2023
Что смотреть на выходных: «Пила 10», детективный триллер и хоррор со звездой «Пацанов» Что смотреть на выходных: «Пила 10», детективный триллер и хоррор со звездой «Пацанов» Читать далее 20 октября 2023
Сидни Суини и Глен Пауэлл притворяются парой в трейлере ромкома «Кто угодно, кроме тебя» Сидни Суини и Глен Пауэлл притворяются парой в трейлере ромкома «Кто угодно, кроме тебя» Читать далее 20 октября 2023
Иван Янковский возглавляет уличную банду в трейлере сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Иван Янковский возглавляет уличную банду в трейлере сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Читать далее 20 октября 2023
Создатели видеоигр пробуждают зло в трейлере хоррора «Паранормальные явления. Другое измерение» Создатели видеоигр пробуждают зло в трейлере хоррора «Паранормальные явления. Другое измерение» Читать далее 20 октября 2023
Трагедия влияет на жизнь мятежных подростков в трейлере драматического сериала «Цикады» Трагедия влияет на жизнь мятежных подростков в трейлере драматического сериала «Цикады» Читать далее 20 октября 2023
Дарья Савельева везет школьный театральный кружок в Сочи в трейлере фильма «Каникулы» Дарья Савельева везет школьный театральный кружок в Сочи в трейлере фильма «Каникулы» Читать далее 20 октября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше