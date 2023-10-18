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Киноафиша Новости Тюремный психолог Энн Хэтэуэй очаровывает Томасин Маккензи в трейлере нуара «Айлин»

Тюремный психолог Энн Хэтэуэй очаровывает Томасин Маккензи в трейлере нуара «Айлин»

18 октября 2023 10:54
Тюремный психолог Энн Хэтэуэй очаровывает Томасин Маккензи в трейлере нуара «Айлин»

Хэтэуэй сыграла неотразимую роковую блондинку.

Кинокомпания Neon выпустила трейлер психологического нуара «Айлин», который является экранизацией одноименного романа Отессы Мошфег, вышедшего в 2015 году. Мировая премьера фильма состоялась вне конкурса на прошедшем в этом году кинофестивале независимого кино «Сандэнс». Главные роли исполнили Энн Хэтэуэй («Интерстеллар») и Томасин Маккензи («Прошлой ночью в Сохо»).

Действие картины разворачивается зимой 1964 года вблизи Бостона. Заглавная героиня — работающая в тюрьме молодая секретарша (Маккензи), которая проникается симпатией к обаятельной блондинке Ребекке (Хэтэуэй), прибывшей в то же учреждение для работы психологом. Их дружба в дальнейшем приобретает зловещий оборот в связи с недавно попавшим за решетку юношей, который убил своего отца.

Трейлер дает представление об атмосфере фильма. Также в ролике приводятся восторженные отзывы критиков, которые называют «Айлин» стильным психологическим триллером и нуаром в духе Хичкока.

Режиссером выступил Уильям Олдройд, ранее снявший картину «Леди Макбет» (2016). Сценарий Мошфег написала вместе со своим партнером Люком Гёбелем.

В широкий прокат в США «Айлин» выйдет 8 декабря.

Фото: Neon
Елена Королева
Елена Королева
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