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Киноафиша Новости На KION выйдет документальный фильм о съемках сериала «Жизнь по вызову» — доступен трейлер

На KION выйдет документальный фильм о съемках сериала «Жизнь по вызову» — доступен трейлер

24 октября 2023 15:35
На KION выйдет документальный фильм о съемках сериала «Жизнь по вызову» — доступен трейлер

Проект дебютирует на видеосервисе одновременно с финалом второго сезона.

Для всех поклонников сериала «Жизнь по вызову» видеосервис KION готовит приятный подарок. 27 октября, в день релиза финального эпизода второго сезона, в онлайн-кинотеатре станет доступен сопроводительный документальный фильм о создании откровенной драмы о рынке эскорт-услуг — «Жизнь по вызову 2. За кадром».

Проект разделен на несколько глав: «Проституция VS Эскорт», «Богатые и безумные» и «В чем секрет успеха». В первом блоке братья Сарик и Гевонд Андреасяны рассказывают о том, как они занимались разработкой сериала, слушая реальные истории девушек из данной индустрии. По словам Сарика, такие события не смог бы придумать ни один талантливый сценарист — настолько они и шокирующие и безумные.

Также в фильме масса комментариев от членов актерского состава. Павел Прилучный, Лиза Моряк, Владимир Сычев, Наталия Рудова и другие затрагивают свою подготовку и делятся размышлениям о том, какового было вживаться в своих героев и сниматься в интимных сценах. Кроме этого, артисты размышляют о сфере эскорта и о том, почему телезрителей так привлекают отрицательные персонажи и табуированная тематика.

Цель создателей — не заниматься морализаторством, пытаясь перевоспитать людскую натуру, но предостеречь и продемонстрировать аудитории изнанку данной профессии. В одном из размышлений Гевонд Андреасян намекнул, что после успеха первого сезона, следуя рекомендациям юристов, команде пришлось многое переработать, чтобы сделать следующую главу шоу более откровенной и интригующей. Сейчас же Андресяны нацелены на создание целой саги.

Фото: Онлайн-кинотеатр KION
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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