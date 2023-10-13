Рик Граймс возвращается: вышел тизер сериала «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил»

Накануне в рамках фестиваля Comic-Con в Нью-Йорке телесеть AMC выпустила свежий тизер-трейлер сериала «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил», который является очередным спин-оффом уже завершившегося флагманского сериала. Данное ответвление расскажет о дальнейшей судьбе любимца публики Рика Граймса (Эндрю Линкольн) и ее отважной возлюбленной Мишонн в исполнении Данай Гуриры.

В «Тех, кто выжил», кроме Рика и Мишонн, будут фигурировать и другие знакомые зрителям лица. Например, Поллианна МакИнтош вернется к роли Джедис. Звезда «Остаться в живых» Терри О’Куинн сыграет Била, тогда как Мэтт Джеффрис появится в образе Мэтта. Они присоединятся к Лесли-Энн Брандт, которая сыграет Пэрл.

Предстоящий сериал будет представлять собой эпичную историю любви двух персонажей, которые во многом изменились под влиянием изменчивого мира. Рик и Мишонн окажутся в мире, охваченном войной — сначала против мертвецов, а затем и против живых. Смогут ли они обрести друг друга в совершенно непривычных условиях? Они являются врагами? Или любовниками? Или жертвами? Или победителями? Могут ли они чувствовать себя живыми, будучи порознь? Или же они осознают, что тоже принадлежат к ходячим мертвецам?

Шоураннером проекта выступает Скотт М. Гимпл, ныне являющийся руководителем всей телевселенной «Ходячие мертвецы».