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Киноафиша Новости Николай Наумов отлавливает сказочную нечисть в трейлере сериала «Волшебный участок»

Николай Наумов отлавливает сказочную нечисть в трейлере сериала «Волшебный участок»

26 октября 2023 16:15
Николай Наумов отлавливает сказочную нечисть в трейлере сериала «Волшебный участок»

Устрашающий Горыныч, соблазнительная Баба-яга и комик Илья Соболев в образе гнома.

Онлайн-кинотеатр Okko представил первый трейлер своего масштабного фэнтезийного сериала «Волшебный участок» со звездным актерским составом. Премьера мистической комедии состоится на стриминге 9 ноября.

Действие сериала развернется в современной Москве, где наряду с обыкновенными горожанами уже давно проживают разные персонажи из сказок, включая Змея Горыныча, Бабу-ягу и Кощея Бессмертного. Большинство из них адаптировались к жизни в человеческом обществе и не нарушают установленных законов, но некоторые позволяют себе непростительные вольности. Чтобы держать ситуацию под контролем, был учрежден специальный полицейский участок, именуемый Волшебным. Туда поступает на работу страдающий от посттравматического синдрома экс-снайпер Леха (Николай Наумов). Он надеется завязать с алкоголем и стать подобающим воспитателем для своей осиротевшей 8-летней племянницы.

Вместе с Наумовым в сериале сыграли Филипп Янковский, Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Ида Галич, Павел Деревянко, Ева Смирнова, Дарья Мельникова, Ольга Медынич, Илья Соболев и другие. Режиссером выступает Степан Гордеев. Сценарий написал Александр Носков.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Елена Королева
Елена Королева
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