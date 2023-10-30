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Киноафиша Новости Стало известно, когда начнутся съемки перезапуска «Горца» с Генри Кавиллом

Стало известно, когда начнутся съемки перезапуска «Горца» с Генри Кавиллом

30 октября 2023 11:32
Стало известно, когда начнутся съемки перезапуска «Горца» с Генри Кавиллом

Режиссером масштабного боевика выступит создатель «Джона Уика».

Давно анонсированный перезапуск «Горца» наконец становится на производственные рельсы. Согласно Deadline, киностудия Lionsgate форсирует производство картины с расчетом начать съемки в 2024 году. Режиссером переосмысления выступит создатель всех частей «Джона Уика» Чад Стахелски, а главную роль сыграет Генри Кавилл. Оба прикреплены к проекту уже довольно давно.

По данным инсайдеров, это будет высокобюджетное кино. На производство кинокомпания намеревается потратить свыше $100 млн. Стахелски ранее выразил надежду запустить новую трилогию и обещал показать хлесткие сражения в духе своей экшен-франшизы с Киану Ривзом, только на мечах.

Перезагрузка будет вдохновлена оригинальным фильмом с Кристофером Ламбертом, Шоном Коннери и Клэнси Брауном, который повествует о воскресшем шотландце Конноре Маклауде. Главный герой принадлежит к древней расе бессмертных воинов, которых можно убить лишь путем обезглавливания. Его противостояние с архиврагом начинается в XVI веке и продолжается на современном Манхеттене. Картина породила три прямых сиквела, два телесериала, включая популярный с Эдрианом Полом, а также мультсериал, телефильм, полнометражный мультфильм, видеоигры, целый ряд комиксов и прочей литературы.

Исполнительными продюсерами вместе со Стахелски выступают Нил Х. Мориц, Луиз Роснер и Джошуа Дэвис. За последнюю версию сценария отвечает Майкл Финч («Джон Уик 4», «Хищники», «Хитмэн: Агент 47»).

Фото: Thorn EMI Screen Entertainment
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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