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Киноафиша Новости Релиз «Дэдпула 3» будет отложен

Релиз «Дэдпула 3» будет отложен

20 октября 2023 15:30
Релиз «Дэдпула 3» будет отложен

Из-за продолжающейся забастовки актеров создатели вряд ли успеют уложиться в намеченный ранее график.

Забастовки профсоюзов сценаристов и актеров Америки существенно отразились на состоянии западной киноиндустрии, из-за чего многие крупные проекты оказались в подвешенном состоянии. В числе этих картин оказался «Дэдпул 3». Съемки кинокомикса удалось завершить наполовину, но возобновить работу невозможно, пока не будет достигнуто соглашение с актерской гильдией. В связи с этим обстоятельством многие СМИ ставили под сомнение утвержденную на 3 мая 2024 года дату релиза. Как сообщает авторитетный ресурс Deadline, компании Disney и студии Marvel все-таки пришлось отложить релиз «Дэдпула 3».

Релиз «Дэдпула 3» будет отложен

По словам режиссера Шона Леви, в период съемочного простоя команда занималась спецэффектами и монтажом, поэтому первая половина фильма практически готова. Из-за этого был небольшой шанс, что ему удастся успеть доделать картину к маю следующего года, однако с каждым потерянным днем сделать это становится все сложнее. По данным инсайдеров, даже если забастовка закончится в ближайшие недели, у создателей все равно вряд ли получится уложиться в сроки. Именно по этой причине в Disney решили не рисковать. Журналисты предполагают, что коммерчески перспективную майскую дату теперь отдадут другому блокбастеру Marvel — «Капитану Америка: Дивный новый мир». «Дэдпула 3» же могут перенести на 26 июля 2024 года или же на конец декабря, когда должны выйти «Громовержцы», но съемки этого фильма еще не начались.

Стоит отметить, что на официальном уровне студия Disney пока не объявляла о переносе «Дэдпула 3» и не давала никаких комментариев по этому поводу.

Фото: 20th Century Fox; Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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