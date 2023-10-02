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Киноафиша Новости Warner Bros обсуждает потенциальный полнометражный фильм по «Рику и Морти»

Warner Bros обсуждает потенциальный полнометражный фильм по «Рику и Морти»

2 октября 2023 11:17
Warner Bros обсуждает потенциальный полнометражный фильм по «Рику и Морти»

«Давай, вошли и вышли. Приключение на 80+ минут».

Дэн Хармон, являющийся лидером творческой группы, занимающейся созданием анимационного сериала для взрослых «Рик и Морти», дал объемное интервью ресурсу The Hollywood. Помимо прочего, Хармон в ходе беседы сообщил, что «Рик и Морти» может пойти по стопам «Симпсонов» и «Южного Парка», получив фильм, созданный для большого экрана.

По словам Хармона, до начала забастовки Гильдии сценаристов Америки 2 мая у него состоялась «серьезная беседа» с боссами Warner Bros. по поводу полнометражной картины «Рик и Морти». На этой неделе забастовка наконец завершилась, так что не исключено, что Хармон и продюсеры вскоре вернутся к этой идее. Примечательно, что в июне 2021 года исполнительный продюсер Скотт Мардер поделился мнением, что преобразование «Рика и Морти» в формат фильма — очень рискованная затея, потому что в полном метре было бы тяжело сохранить стремительный темп, являющийся двигателем 20-минутных эпизодов.

Сериал «Рик и Морти» дебютировал в 2013 году, сразу же став одним из самых успешных проектов канала Adult Swim. Более того, это шоу превратилось в настоящий культурный феномен, завладев вниманием не только гиков и молодой аудитории, но и интеллектуалов. За причудливыми приключениями Рика Санчеза и его семьи скрывается глубокий и тонкий смысл, так или иначе находящий отклик у разной публики.

Седьмой сезон «Рика и Морти» стартует на Adult Swim 15 октября.

Фото: Adult Swim
Елена Королева
Елена Королева
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