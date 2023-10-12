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Киноафиша Новости Астронавты оказываются на опасной планете в трейлере мультсериала «Царство падальщиков»

Астронавты оказываются на опасной планете в трейлере мультсериала «Царство падальщиков»

12 октября 2023 11:13
Астронавты оказываются на опасной планете в трейлере мультсериала «Царство падальщиков»

Визуально прекрасный мир оказывается хищной средой, несущей смерть.

Стрим-сервис Max представил трейлер устрашающего анимационного сериала «Царство падальщиков» о группе астронавтов, которые пытаются выжить на прекрасной, но невероятно опасной планете.

По сюжету, космический корабль «Деметра» терпит крушение на неизведанной планете. Команда космического судна состоит из ученых, которые отправились на эту планету с небольшой исследовательской миссией, задуманной как увлекательное приключение. Авария приводит к тому, что корабль приходит в негодность. Кроме того, был нанесен урон системе коммуникации.

Сначала главные герои во главе с девушкой по имени Ази удивляются и восхищаются красотам мира, в котором они оказались. Однако в дальнейшем выясняется, что очаровательная растительность таит в себе смертельную угрозу. Ази отчаянно пытается послать сигнал бедствия, поскольку это единственный способ спастись, но велика вероятность, что ее месседж будет затерян среди звезд.

Создателями шоу являются Джо Беннетт и Чарльз Хюттнер, которые ранее создавали концептуально схожие анимационные короткометражки. Контракт с Max позволил им расширить придуманный им мир, а также в полной мере раскрыть сюжетную арку Ази.

«Царство падальщиков» выйдет на Max 19 октября.

Фото: Max
Елена Королева
Елена Королева
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