Трагедия влияет на жизнь мятежных подростков в трейлере драматического сериала «Цикады»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил новый трейлер своего крупного сериала «Цикады», посвященного проблеме разрыва между поколениями и трудностям пубертатного периода. Шоураннером проекта является Александра Ремизова, тогда как режиссером выступил Евгений Стычкин.

Действие происходит в Москве. В центре сюжета — едва окончившие школу ребята, которые с энтузиазмом вступают во взрослую жизнь, впервые влюбляясь, мечтая о будущем и строя большие планы. Однако все это прерывает страшное происшествие, случившееся на вечеринке. За это дело берется следователь в исполнении Артема Быстрова. Он допрашивает юных парней и девушек, а также их родителей, и чем больше они рассказывают, тем более сложная и тяжелая складывается картина.

Подростков в сериале воплотили Григорий Верник (живущий с деспотичным отцом Антон), Софья Аржаных (тихая девушка Алина), Илья Виногорский (Марк), Екатерина Воронина (Соня), Савелий Наумов (Билан), Сергей Городничий (Другой), Кирилл Буханцев (бунтарь Алекс), Ирина Паутова (спортсменка Ирина). Взрослых сыграли Виктория Толстоганова, Анна Завтур, Александр Паль, Ольга Сутулова, Елизавета Боярская и другие. Стычкин исполнил роль отца Антона.

Сценарий написала Екатерина Тирдатова.