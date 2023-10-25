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Вышел трейлер документального фильма о Второй мировой войне «Оккупированный город»

25 октября 2023 15:10
Вышел трейлер документального фильма о Второй мировой войне «Оккупированный город»

Четырехчасовая картина от создателя «12 лет рабства» посвящена оккупации Амстердама нацистами.

Киностудия A24 представила первый трейлер медитативного документального фильма «Оккупированный город», повествующего об Амстердаме, осажденном войсками нацистской Германии во время Второй мировой войны. Создателем четырехчасовой картины является обладатель премии «Оскар» Стив МакКуин — режиссер «12 лет рабства», «Стыда», «Голода» и «Вдов».

В основу ленты легла книга Бьянки Стигтер, в которой автор подробно рассказала об ужасающем пятилетнем промежутке оккупации столицы Нидерландов, когда нацисты начали осуществлять истребление евреев. Фильм содержит множество архивных кадров, на сбор которых у постановщика ушло три года. Действие разделено на два хронологических отрезка: в наше время, после пандемии коронавируса, когда люди вели активные протесты против политики властей из-за COVID, и в период войны с немцами.

Мировая премьера «Оккупированного города» состоялась в рамках 76-го Каннского кинофестиваля. Критический рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes — 61%. Широкий релиз намечен на 25 декабря.

В данный момент МакКуин занимается постпроизводством своего следующего полнометражного фильма — драмы об авиационной бомбардировке Великобритании гитлеровской Германией под названием «Блитц». Ведущие роли сыграли Сирша Ронан, Харрис Дикинсон, Стивен Грэм, Эрин Келлиман и Джозеф Алтин. Дата премьеры пока не установлена.

Фото: A24
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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