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Киноафиша Новости На кону $4,56 млн: вышел трейлер реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов»

На кону $4,56 млн: вышел трейлер реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов»

24 октября 2023 12:45
На кону $4,56 млн: вышел трейлер реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов»

Проигравших ждет фальшивая смерть.

Стрим-сервис Netflix представил расширенный трейлер реалити-шоу, основанного на хитовом южнокорейском сериале «Игра в кальмара». 456 конкурсантов примут участие в ряде игр, победитель которого получит приз в размере $4,56 млн — это крупнейшая денежная награда в истории телевидения. Шоу стартует на Netflix 22 ноября. Новые эпизоды будут выходить до 6 декабря, когда состоится премьера финального выпуска.

Разумеется, в рамках реалити-шоу участникам смерть не грозит, но, например, в ходе игры «Красный свет, зеленый свет» будут производиться холостые выстрелы. Когда игрок оказывается «убит», под его формой раскрывается наполненная чернилами хлопушка, благодаря чему происходит эффект поражения выстрелом. Эта «Игра в кальмара» становится еще более реалистичной, когда в середине трейлера оставшихся конкурсантов просят проголосовать за «удаление» одного из них.

В реалити-шоу будут фигурировать не только игры, известные зрителям по оригинальному сериалу, но и новые соревнования. На пути к вожделенной победе участникам предстоит вырабатывать собственные стратегии, заключать друг с другом союзы, а также быть готовым к предательству.

Фото: Netflix
Елена Королева
Елена Королева
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